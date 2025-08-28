В ГД высказались о беспроцентной ипотеке для многодетных семей

Желание россиян рожать детей зависит не только от матподдержки.
В России планируют изменить условия выдачи семейной ипотеки: за рождение пятого ребенка предложено предоставлять заем под 0%. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, ежегодная индексация материнского капитала будет продолжаться, однако государство ищет новые способы стимулировать рождаемость.
«Как показали опросы, не только от материальной помощи зависит желание россиян рожать детей. Для молодых семей важно, чтобы была работа, возможность после трудоустройства получить собственное жилье. Нужно менять подходы именно к семейной ипотеке. У нас сегодня 6% для всех семей без исключения. Но было бы правильно, если бы за четвертого ребенка давали 4%, а за пятого — беспроцентную ипотеку», — заявила Бессараб, передает «Лента.ру».
Ранее в России уже предлагались меры для стимулирования рождаемости: было предложено увеличить декретные выплаты и расширить программы маткапитала. Так, обсуждалось повышение выплат до 60% от зарплаты за второго ребенка и до 80% — за третьего, а также увеличение срока выплат и отмена максимального лимита.