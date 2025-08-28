В ГД высказались о беспроцентной ипотеке для многодетных семей

«Как показали опросы, не только от материальной помощи зависит желание россиян рожать детей. Для молодых семей важно, чтобы была работа, возможность после трудоустройства получить собственное жилье. Нужно менять подходы именно к семейной ипотеке. У нас сегодня 6% для всех семей без исключения. Но было бы правильно, если бы за четвертого ребенка давали 4%, а за пятого — беспроцентную ипотеку», — заявила Бессараб, передает «Лента.ру».