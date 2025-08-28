Дачникам рассказали, как превратить опавшие яблоки и груши в компост

Опавшие яблоки, груши и другие плоды не всегда можно употреблять в пищу, но это не значит, что их нужно выбрасывать. Урожай можно превратить в полезный для сада и огорода компост, как это сделать, рассказала изданию aif.ru агроном Елена Горбунова.