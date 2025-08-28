Дачникам рассказали, как превратить опавшие яблоки и груши в компост

Опавшие яблоки, груши и другие плоды не всегда можно употреблять в пищу, но это не значит, что их нужно выбрасывать. Урожай можно превратить в полезный для сада и огорода компост, как это сделать, рассказала изданию aif.ru агроном Елена Горбунова.
— Важно, чтобы это была не открытая компостная куча, над которой будут роиться мухи и осы, и распространяться неприятный запах, а яма глубиной 60−70 см. В яму на дно уложите обрезки веток, траву. Далее — слои измельченной падалицы, сена, опилок, присыпьте слои золой или мелом, засыпьте яму слоем земли. Обязательно периодически прокалывайте и ворошите компост вилами, — посоветовала специалист.
Эксперт уточнила, что компост достигает высоких температур, поэтому в нем погибают личинки вредителей, семена сорных растений и возбудители болезней, поэтому использовать его в качестве подкормки будет безопасно.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что теплицы следует готовить к новому сезону уже в осенний период, чтобы весной осталось только высадить растения. В план подготовки теплицы входят обработка растений и их удаление.
Важно подготовить и почву участка к следующему сезону. Осенняя культивация существенно облегчит работу весной, так как потом потребуется меньше усилий при предпосевной обработке. Это также поможет избавиться от сорняков и вредителей, передает «Москва 24».