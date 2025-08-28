«Закончилось твое детство»: названы фразы, которые нельзя говорить ребенку перед школой

— Ни в коем случае, даже в шутку, не говорите фразы подобные этим: «Это теперь надолго», «Начнутся твои мучения», «В школе все очень строго — там не забалуешь», «Закончилось твое детство», «Там научат тебя уму разуму». Расскажите о предстоящих встречах с друзьями и учителями, о новых интересных предметах, о том, что ребенок узнает и какие новые навыки приобретет, обучаясь в школе, — посоветовала специалист.