«Закончилось твое детство»: названы фразы, которые нельзя говорить ребенку перед школой

Чтобы ребенок смог добиться успехов в школе, важно создать позитивный настрой, а не напугать его. Поэтому, родителям важно избегать угрожающих слов и негативных фраз, каких именно — перечислила в беседе с RuNews24.ru психолог Марина Роднова.
— Ни в коем случае, даже в шутку, не говорите фразы подобные этим: «Это теперь надолго», «Начнутся твои мучения», «В школе все очень строго — там не забалуешь», «Закончилось твое детство», «Там научат тебя уму разуму». Расскажите о предстоящих встречах с друзьями и учителями, о новых интересных предметах, о том, что ребенок узнает и какие новые навыки приобретет, обучаясь в школе, — посоветовала специалист.
Эксперт также посоветовала давать ребенку время на отдых, уделять внимание физической активности, правильному питанию, режиму дня — это помогает избежать переутомления и тревожности.
KP.RU подчеркнул, что начало учебного года вызывает стресс у ребенка. Особенно болезненно для многих детей выглядит ограничение физической нагрузки, если они проводили лето активно. А также изменение режима дня, если ребенок ложился и вставал поздно, а сейчас приходится перестраиваться. И, конечно, переходные возрастные периоды — кризисы 7 и 14 лет.