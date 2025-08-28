Ричмонд
Врач перечислила порядок действий при попадании песка в глаз

Офтальмолог Санторо: при попадании песка в глаза строго запрещено их тереть.

Источник: Комсомольская правда

Сор или песок, попавшие в глаза, могут доставить не только дискомфорт, но и причинить серьезные повреждения. Что делать в такой ситуации, сообщила в беседе с корреспондентом aif.ru врач-офтальмолог Элина Санторо.

Промывание с помощью чистой кипяченой воды или физиологического раствора — первое, что вы должны сделать. Если у вас есть под рукой стерильные глазные капли, то используйте их. После проведения всех необходимых манипуляций, внимательно следите за состоянием глаз. Если чувствуете дискомфорт, срочно обращайтесь к врачу, — сообщила доктор.

Медик напомнила, что ни в коем случае нельзя тереть глаз, так как можно повредить роговицу. Механическое воздействие приводит к царапинам, что повышает риск инфицирования. Кроме того, вы можете просто загнать песок глубже в глаз, что только усугубит ситуацию.

Ранее сайт «Страсти» предупредил об опасности смотреть на солнце: проблемы с глазами могут появиться даже после 10−15 минут. Риски включают в себя: повреждение глаз ультрафиолетовым излучением, что даже может привести к потере зрения, развитие катаракты и помутнение хрусталика, воспаление конъюнктивит и др.