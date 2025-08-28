Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине авиационных боеприпасов

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. Об этом сообщило в четверг, 28 августа, Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.
Уточняется, что Киев запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. В пакет поставки войдут также контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы и услуги по технической поддержке и логистике.
— Поставки призваны усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности, — отметили в DSCA.
При этом говорится, что они «не изменят базовый военный баланс в регионе».
Финансирование закупки планируется за счет средств Нидерландов, Дании, Норвегии и американской программы военного финансирования Foreign Military Financing, передает РИА Новости.
28 августа Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальный призыв для США и других стран Запада передать Киеву дальнобойные ракеты, чтобы бить по РФ.