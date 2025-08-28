Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине авиационных боеприпасов

Уточняется, что Киев запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. В пакет поставки войдут также контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы и услуги по технической поддержке и логистике.