В Южной Корее полиция задержала автора хита Gangnam Style

Рэпера PSY, который стал известным благодаря хиту Gangnam Style, задержала полиция за незаконное получение рецептурных психотропных препаратов. Об этом в четверг, 28 августа, сообщило агентство Yonhap.
— Артиста обвиняют в том, что с 2022 года и до недавнего времени он получал рецепты на психотропные препараты из университетской больницы в Сеуле, а также в том, что его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени, — сказано в статье.
Также задержали врача рэпера. Он отверг обвинения и сообщил, что консультации с ним проводились удаленно.
— У PSY было диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению доктора. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица, — рассказали агенты звезды.
