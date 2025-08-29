Чип и фейл: Кологривый достает людей, японцы играют на нервах

Антон Пампушный крушит лица, чтобы вернуть память. Никита Кологривый действует на нервы соседям по квартире. Исландский кинорежиссер Оскар Тор Аксельссон снял олдскульный триллер про шпионов в вековых льдах. Японцы адаптировали игровую сенсацию в духе «Игры в кальмара». Русские аниматоры сделали мультфильм про динозавров, которому прочат статус хита. «Известия» рассказывают, какие фильмы смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Идентификация», 12+
Режиссер: Серик Бейсеу. В ролях: Антон Пампушный, Виктория Агалакова, Антон Лаврентьев, Елизавета Налетова, Евгений Сидихин, Анастасия Резник.
Фото: KD StudiosКадр из фильма «Идентификация».
В широкий прокат выходит российский киберпанковский боевик «Идентификация» о программисте, потерявшем память. Режиссер Серик Бейсеу не скрывает, что черпал вдохновение из культового фантастического боевика «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, а визуальный стиль — из «Бегущего по лезвию» и «Апгрейда».
Фильм начинается с пробуждения главного героя Леона. Он оказался в больничной палате без памяти и с нейрочипом в голове. Новый девайс позволяет ему управлять любой техникой, а также делает героя мишенью для охотников за этой инновацией. Леону предстоит вспомнить прошлое и узнать, кто и зачем провел над ним жестокий эксперимент.
Неоновые лампы, голограммы, экшен-сцены и атмосфера в духе сериала «Видоизмененный углерод» превращают «Идентификацию» в кинематографический аттракцион, где спецэффекты сочетаются с философскими размышлениями о будущем на пороге технологического захвата.
«Семейный призрак», 6+
Режиссер: Александр Бабаев. В ролях: Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев.
Фото: КиноФирмаКадр из фильма «Семейный призрак».
В кинотеатрах стартует волшебная комедия с щепоткой мистики и родительской драмы «Семейный призрак». Режиссер картины Александр Бабаев, известный по душевным семейным лентам «Сокровище гномов» и «Мое собачье дело», предлагает зрителям адаптированную под российские реалии историю кентервильского привидения.
В центре сюжета бывший банковский клерк, а теперь — иллюзионист-неудачник Василий Кирсанов. Ради мечты — шоу уровня Дэвида Копперфильда — он уговорил жену Светлану продать просторную квартиру и переселиться с детьми в тесную «однушку». Проект провалился, а жилищный вопрос грозит вот-вот разрушить семью. Тогда судьба подбрасывает герою заманчивое объявление — трехкомнатную квартиру в сталинской высотке за символическую плату. Кирсановы покупают жилье и вместе с тем обзаводятся призраком — бывшим футболистом по имени Серёга.
Привидение с характером и душевной раной играет Никита Кологривый, а усталую мать семейства — Оксана Акиньшина. Создатели обещают подарить зрителям добрую историю, в которой найдется место смеху, щемящей грусти и надежде.
«Операция “Наполеон”, 18+
Режиссер: Оскар Тор Аксельссон. В ролях: Вивиан Олафсдоуттир, Джек Фокс, Иэн Глен, Атли Оскар Фьяларссон.
Фото: Elsani FilmКадр из фильма «Операция “Наполеон”.
Любителям напряженных фильмов с историческим подтекстом стоит присмотреться к новому триллеру с элементами боевика и приключений «Операция “Наполеон”. Режиссер Оскар Тор Аксельссон, известный по полицейскому сериалу “Капкан”, обещает взрывной коктейль мистики, истории и шпионских интриг.
Молодая исландская юристка Кристин оказывается в центре международного заговора после обвинения в убийстве, которого она не совершала. Пытаясь доказать свою невиновность и распутать преступление, она обнаруживает обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны на вершине исландского ледника.
Западные критики отмечают операторскую работу Арни Филиппуссона, чья камера выстраивает худые силуэты героев на фоне суровых вулканических скал и промозглого льда, и композиторские заслуги Фрэнка Холла, который дополняет повествование тяжелой меланхолией.
«Операция “Наполеон” — это экранизация одноименного бестселлера Арнальдура Индридасона. Зрителей ждет уверенный олдскульный триллер с погонями по скользкой поверхности ледника, тайными переговорами в старых арктических станциях и правительственным заговором.
«Выход 8», 16+
Режиссер: Гэнки Кавамура. В ролях: Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ, Нана Комацу.
Фото: Aoi PromotionКадр из фильма «Выход 8».
В российский прокат выходит японский психологический хоррор-триллер «Выход 8», снятый по мотивам игры-сенсации и считающийся арт-хитом. Премьера ленты состоялась в Каннах. Фильм стал первой в истории экранизацией игры в программе кинофестиваля и получил восьмиминутные овации после первого показа.
Главный герой внезапно оказывается запертым в бесконечном, стерильно-белом коридоре токийского метро. На стене имеются правила: если видишь аномалию — поворачивай назад; если всё как обычно — вперед. Поторопишься или пропустишь — и всё начнется заново. Его задача — найти «Выход 8».
С первых кадров зритель попадает в гипнотическую петлю: звучит «Болеро» Равеля, герой ходит по одним и тем же коридорам, и каждое движение становится испытанием. Фильм не использует скримеров, но напряжение строится через нарастающее ощущение нескончаемого кошмара.
«Выход 8» продолжает список интеллектуальных триллеров, где главные герои оказываются участниками загадочной игры. Как и в корейском сериальном хите «Игра в кальмара», персонажи ставят на кон собственную жизнь.
«Доктор Динозавров», 6+
Режиссеры: Максим Волков, Майя Туркина. В ролях: Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина, Роман Курцын, Саймон, Тимур Родригез.
Фото: Централ ПартнершипКадр из мультфильма «Доктор Динозавров».
В преддверии 1 сентября российские мультипликаторы подготовили подарок детям и их родителям — красочную историю про динозавров и семейные ценности.
Мультфильм рассказывает историю сына потомственного палеонтолога Фила Динозаврова. В отличие от отца его никогда не интересовали древние ящеры. У него есть более насущные проблемы: разборки с задиристыми одноклассниками и неудачные попытки познакомиться с девушками. Жизнь Динозавровых меняется с появлением странного яйца, которое случайно переносит их в мезозойскую эру.
Героям предстоит выжить среди чудовищ и вернуться домой, но для этого надо забыть о разногласиях и научиться работать сообща.
У мультфильма звездная озвучка. Сергей Гармаш подарил голос профессору Динозаврову, которого ласково называют «Дед», Роман Курцын озвучил энергичного коуча Супербратана, а шоумен Тимур Родригез — говорливого вегетарианца-велоцираптора Вегана.