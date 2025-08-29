Чип и фейл: Кологривый достает людей, японцы играют на нервах

Фильм начинается с пробуждения главного героя Леона. Он оказался в больничной палате без памяти и с нейрочипом в голове. Новый девайс позволяет ему управлять любой техникой, а также делает героя мишенью для охотников за этой инновацией. Леону предстоит вспомнить прошлое и узнать, кто и зачем провел над ним жестокий эксперимент.