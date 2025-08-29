Путь «Шелка»: китайское кино в 2025 году увидели 2 млн россиян

— Это будет целиком зависеть от того, насколько вложится в его продвижение китайская сторона, — считает главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — Или и российская тоже, если она в этом участвует. Проще говоря, от бюджета на промо. Как минимум фильм соберет не хуже, чем, например, американские блокбастеры в Китае. Поскольку это копродукция, то шансов у нее больше, чем у любого другого российского фильма в Китае. На азиатские рынки «Красный шелк» точно продвигается очень широко, просто номером один. И у него точно должна быть интересная судьба на китайских онлайн-платформах.