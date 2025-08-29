Путь «Шелка»: китайское кино в 2025 году увидели 2 млн россиян

Китайское кино в России в 2025 году посмотрели более 2 млн зрителей. Это уже в два раза больше, чем общее число за 2024 год. Большая часть проданных билетов — на российско-китайский проект «Красный шелк». В РФ он вышел в феврале, а 4 сентября — его премьера в Китае, после чего 6 сентября он выйдет в национальный прокат КНР. Перспективы у фильма и там есть, тем более что на азиатском рынке на проект огромный спрос, говорят эксперты.
Как «Красный шелк» стал хитом.
«Красный шелк» — редкий случай, когда копродукция оказывается продуктивной для обеих сторон. Российские результаты заметны уже сейчас, их можно подсчитать. Фильм серьезно стимулировал спрос на китайское кино в нашей стране. Раньше он был скромнее, например, вообще все вышедшие в наш прокат китайские проекты, включая копродукции, собрали за прошлый год всего около 1 млн кинозрителей.
В этом году уже сейчас эта цифра превышает 2 млн проданных билетов. Флагман процесса — российско-китайский проект «Красный шелк», детективный экшен в исторических декорациях, со звездами первой величины. С февраля по май в отечественных кинотеатрах он собрал 1,47 млн зрителей, это результат большой работы далеко за пределами съемочной площадки, но и на ней тоже. Проект уникальный, и судьба у него тоже уникальная.
— Успех «Красного шелка» определили не только колорит, но и другие факторы, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — К примеру, жанр — детективный экшен, узнаваемые любимые актеры в кадре — звезда «Холопа» Милош Бикович, Елена Подкаминская и Гоша Куценко, а также очень динамичный и масштабный маркетинг — фильм рекламировали очень активно. Плюс это копродукция, а не исключительно китайский контент, что также вызывает у зрителя больше доверия. При сохранении этих вводных у аналогичных проектов может быть перспектива, для маркетирования китайского контента с нуля должны быть более тонкие настройки.
Сейчас «Красный шелк» входит в десятку самых кассовых фильмов российского проката 2025 года с бокс-офисом 689 млн рублей. И в пятерку самых кассовых фильмов, которые вышли не в новогодние каникулы, что давало большое конкурентное преимущество. Дальше у фильма начинается новая жизнь уже в Китае: 4 сентября состоится премьера, 6 сентября стартует национальный прокат в кинотеатрах.
— Конечно, этот прокат и премьера фильма приурочены к визиту президента Российской Федерации в Китай. Прошло уже несколько презентаций. Презентацию, которую показало китайское телевидение, посмотрели 100 млн зрителей, — говорит генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.
Эксперты подтверждают: шансов на успех в КНР у картины немало.
— Это будет целиком зависеть от того, насколько вложится в его продвижение китайская сторона, — считает главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — Или и российская тоже, если она в этом участвует. Проще говоря, от бюджета на промо. Как минимум фильм соберет не хуже, чем, например, американские блокбастеры в Китае. Поскольку это копродукция, то шансов у нее больше, чем у любого другого российского фильма в Китае. На азиатские рынки «Красный шелк» точно продвигается очень широко, просто номером один. И у него точно должна быть интересная судьба на китайских онлайн-платформах.
Что еще из китайского контента сработало в России в 2025 году.
Больше всего в России любят китайскую семейную анимацию, это основной контент, который закупается для наших кинотеатров из КНР. В 2025 году на втором месте по посещаемости после «Красного шелка» — самый кассовый мультфильм в истории «Нэчжа побеждает Царя драконов». В мировом прокате он собрал $2,2 млрд, в российском — 63 млн рублей. И привел в кинотеатры 171 тыс. зрителей.
Также среди хитов — семейные мультфильмы и фильмы «Большой пернатый побег», «Лея и волшебная карта», «Побег из будущего», «Кунг-фу кот», «Косолапый агент», «Пес из будущего», «Как перевоспитать дракона».
— Результаты у этого типа контента стабильно неплохие — прорывов мало, но десятки миллионов каждый из таких релизов стабильно приносит, а некоторые и сотни. Что уже формирует большую нишу, — объясняет Ольга Зинякова.
На российский рынок постепенно заходит и жанровое китайское кино. Например, в этом году на экранах был криминальный триллер «Коллекционер душ», который на родине собрал впечатляющие $192 млн. В России его сборы скромнее, но зрители идут на китайское кино за экзотикой, сильными страстями, внятными, ясными сюжетами. Кроме того, это еще и часто бюджеты, сопоставимые с голливудскими, что означает дорогие визуальные эффекты, много экшена и высочайшее техническое качество.
До конца года российских зрителей ждет еще немало китайских релизов. Среди них «Русалочка. Начало приключений», она выйдет в конце сентября и тоже обречена на зрительскую любовь. И такого контента будет становиться больше.