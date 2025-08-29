Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно, а что нельзя делать на Ореховый Спас

29 августа 2025 года православные христиане отмечают Ореховый Спас, также известный как Третий Спас, Хлебный Спас или Спас на полотне. Этот праздник, завершающий череду летних Спасов — Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа), сочетает церковные традиции с народными обычаями.

29 августа 2025 года православные христиане отмечают Ореховый Спас, также известный как Третий Спас, Хлебный Спас или Спас на полотне. Этот праздник, завершающий череду летних Спасов — Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа), сочетает церковные традиции с народными обычаями. В этот день, приходящийся на пятницу, верующие чтят память перенесения Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Константинополь, а в народе отмечают окончание сбора урожая, особенно орехов и хлеба. Ореховый Спас символизирует благодарность Богу за дары природы и подготовку к осенне-зимнему сезону.

Что такое Ореховый Спас.

Ореховый Спас — это не только церковный праздник, посвящённый Нерукотворному Образу Иисуса Христа, но и важный этап сельскохозяйственного календаря. Название «Ореховый» связано с созреванием лесных и грецких орехов, которые к концу августа становились спелыми и готовыми к сбору. «Хлебный Спас» подчёркивает завершение жатвы зерновых, а «Спас на полотне» или «Холщовый Спас» отсылает к торговле льняными тканями на ярмарках и к истории Нерукотворного Образа, запечатлённого на ткани. В 2025 году праздник следует за Успением Пресвятой Богородицы (28 августа), и, поскольку Успенский пост завершён, на столах появляются скоромные блюда. Основные традиции включают освящение орехов, хлеба и фруктов в храмах, приготовление праздничных угощений и заготовку запасов на зиму.

Что можно делать на Ореховый Спас 29 августа 2025 года.

Ореховый Спас — день активной подготовки к зиме, благодарности за урожай и духовного очищения. В этот день полагается:

Освящать дары природы в храме: Верующие несут в церковь корзины с орехами, свежим хлебом, мёдом, яблоками, сливами и виноградом для освящения. Это символизирует благодарность Богу за щедрость земли. Освящённые продукты затем делят с семьёй и нуждающимися. Печь хлеб и пироги: Из муки нового урожая пекут хлеб, пироги с орехами, грибами, яблоками или ягодами. Например, можно приготовить ореховый пирог: смешайте 400 г муки, 250 г сливочного масла, 100 г сахара, два яйца и натёртые орехи (грецкие, кешью или фундук), замесите тесто, охладите полчаса и испеките. Такое блюдо станет символом праздника. Собирать орехи: Традиция заготавливать лесные орехи (лещину, фундук) или грецкие орехи начинается именно с этого дня. Считается, что собранные 29 августа орехи обладают особой целебной силой. Париться в бане с ореховым веником: Веники из веток орешника, заготовленные в этот день, по поверьям, защищают от болезней и сглаза. Их сушат отдельно от других веников, чтобы сохранить «чудодейственную силу».Делать заготовки на зиму: Хозяйки готовят ореховую настойку (например, из перепонок грецких орехов), которая считается лечебной при суставных болях, или сушат орехи для зимнего хранения. Посещать ярмарки: Покупка тканей, льняного полотна или других товаров на ярмарке сулит финансовое благополучие. Можно сделать символическую покупку, например, орехов или мёда. Помогать нуждающимся: Делиться освящёнными продуктами с бедными или угощать соседей считается благим делом, привлекающим достаток. Чистить колодцы: Традиция очищать источники воды и обходить их кругом, «замыкая тепло», сохраняет дом от невзгод. Проводить венчание: После окончания Успенского поста 29 августа можно проводить церковное венчание. Свадьба в этот день, по приметам, обещает молодожёнам благополучие и достаток.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа 2025 года.

Несмотря на окончание поста, Ореховый Спас требует соблюдения определённых запретов, чтобы избежать неприятностей и сохранить гармонию:

Ходить в лес без оберега: Народные поверья гласят, что 29 августа в лесах активизируется нечистая сила. Без нательного крестика или другого талисмана (например, ореховой веточки) лучше избегать прогулок в чащу. Переедать или злоупотреблять алкоголем: Хотя пост завершён, чревоугодие и чрезмерное употребление спиртного, включая ореховую настойку, считается грехом. Умеренность — ключ к гармонии. Заниматься тяжёлым трудом или уборкой: Стирка, глажка, шитьё или тяжёлая физическая работа под запретом, чтобы не отвлекать от духовного смысла праздника. Осквернять хлеб и орехи: Нельзя выбрасывать хлебные крошки, наступать на них, кидаться орехами или оставлять недоеденные куски. Это считается неуважением к дарам природы. Ругаться или ссориться: Матерная брань, выяснение отношений или драки нарушают мирную атмосферу дня. Важно сохранять гармонию в семье. Отказывать в помощи: Игнорировать просьбы путешественников или нуждающихся считается грехом. Добрые дела в этот день особенно важны. Стричь волосы и ногти: По поверьям, это может привлечь неудачу или ослабить здоровье. Пренебрегать освящением продуктов: Не освящать орехи, хлеб или фрукты в храме считается упущением возможности получить благословение на достаток.

Приметы и традиции на Ореховый Спас.

Ореховый Спас богат народными приметами, связанными с урожаем, погодой и благополучием:

Богатый урожай орехов предвещает обильный урожай хлеба в следующем году, но мало орехов на будущий год. Найти двойной или тройной орех — к финансовому достатку. Такой орех клали в кошелёк как талисман. Первый орех съешь сам, второй отдай другому — защита от сглаза и порчи. Попался червивый орех — к неудаче или неприятностям. Вкус первого ореха определяет будущее: сладкий — к любви и успеху, недозрелый — к новостям, горький — к проблемам, гнилой — к бедам. Солнечная погода на Спас — к долгому бабьему лету, дождь с грозой — к тёплой осени. Журавли улетели на юг до или во время Спаса — Покров (14 октября) будет морозным. Если птицы остаются, зима будет поздней и тёплой. Бледные звёзды ночью — к ясной и сухой погоде, круг вокруг луны — к дождю на следующий день. Орех упал на голову — к скорой удаче. Девушка, загадав желание и расколов орех, узнаёт будущее: спелое ядро — к исполнению желания, горькое — к разочарованию, пустое — к напрасным хлопотам.

Ореховый Спас — это день благодарности за урожай, духовного единения и подготовки к зиме. Освящайте орехи и хлеб в храме, пеките пироги, делитесь угощениями с близкими и помогайте нуждающимся, чтобы привлечь благополучие. Избегайте ссор, тяжёлого труда, прогулок в лес без оберега и неуважения к хлебу, чтобы сохранить гармонию. Следуя традициям и приметам, вы сможете провести этот день с пользой, наполнив его теплом и благодарностью за дары лета.

Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.