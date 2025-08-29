Что можно, а что нельзя делать на Ореховый Спас

Освящать дары природы в храме: Верующие несут в церковь корзины с орехами, свежим хлебом, мёдом, яблоками, сливами и виноградом для освящения. Это символизирует благодарность Богу за щедрость земли. Освящённые продукты затем делят с семьёй и нуждающимися. Печь хлеб и пироги: Из муки нового урожая пекут хлеб, пироги с орехами, грибами, яблоками или ягодами. Например, можно приготовить ореховый пирог: смешайте 400 г муки, 250 г сливочного масла, 100 г сахара, два яйца и натёртые орехи (грецкие, кешью или фундук), замесите тесто, охладите полчаса и испеките. Такое блюдо станет символом праздника. Собирать орехи: Традиция заготавливать лесные орехи (лещину, фундук) или грецкие орехи начинается именно с этого дня. Считается, что собранные 29 августа орехи обладают особой целебной силой. Париться в бане с ореховым веником: Веники из веток орешника, заготовленные в этот день, по поверьям, защищают от болезней и сглаза. Их сушат отдельно от других веников, чтобы сохранить «чудодейственную силу».Делать заготовки на зиму: Хозяйки готовят ореховую настойку (например, из перепонок грецких орехов), которая считается лечебной при суставных болях, или сушат орехи для зимнего хранения. Посещать ярмарки: Покупка тканей, льняного полотна или других товаров на ярмарке сулит финансовое благополучие. Можно сделать символическую покупку, например, орехов или мёда. Помогать нуждающимся: Делиться освящёнными продуктами с бедными или угощать соседей считается благим делом, привлекающим достаток. Чистить колодцы: Традиция очищать источники воды и обходить их кругом, «замыкая тепло», сохраняет дом от невзгод. Проводить венчание: После окончания Успенского поста 29 августа можно проводить церковное венчание. Свадьба в этот день, по приметам, обещает молодожёнам благополучие и достаток.