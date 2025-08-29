Открытка и поздравления на Ореховый Спас

29 августа 2025 года православные христиане отмечают Ореховый Спас, третий из трёх Спасов, посвящённый Нерукотворному образу Спасителя и завершению сбора урожая. Этот день, также известный как Хлебный Спас, наполнен благодарностью за дары природы, особенно орехи и хлеб, которые освящают в храмах. Традиционно в этот день пекут пироги с орехами, делятся урожаем с близкими и молятся о процветании, соединяя духовные традиции с заботой о земле.