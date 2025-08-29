Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 августа 2025 года

29 августа 2025 года Луна находится в растущей фазе, в стадии серповидной Луны. Луна пребывает в созвездии Скорпиона, создавая интенсивную, страстную и трансформирующую атмосферу. Растущая Луна поддерживает новые начинания, активные действия и накопление энергии, а Скорпион усиливает решимость, интуицию и стремление к глубоким изменениям. Этот день вдохновляет на смелые шаги и внутреннюю рефлексию.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Чем заняться: Начните новый проект, требующий решимости, или займитесь спортом для выплеска энергии. Скорпион поможет вам сосредоточиться на целях. Чем не стоит заниматься: Избегайте импульсивных конфликтов или необдуманных решений. Счастливый цвет: Огненно-красный. Счастливое блюдо: Острые тако с говядиной.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Чем заняться: Начните реорганизацию сада или дома, сосредоточьтесь на укреплении финансов. Скорпион вдохновляет на глубокие изменения. Чем не стоит заниматься: Не упрямьтесь в спорах, чтобы сохранить гармонию. Счастливый цвет: Тёмно-зелёный. Счастливое блюдо: Свинина с гранатовым соусом.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Чем заняться: Проведите глубокие беседы или начните изучение новой темы. Скорпион поможет сосредоточиться на одной идее. Чем не стоит заниматься: Избегайте поверхностности или многозадачности. Счастливый цвет: Индиго. Счастливое блюдо: Паста с кальмарами в чесночном соусе.
Рак (21 июня — 22 июля).
Чем заняться: Углубитесь в семейные дела или начните творческий проект дома. Скорпион усилит эмоциональную связь. Чем не стоит заниматься: Не погружайтесь в обиды или старые конфликты. Счастливый цвет: Лунно-серебристый. Счастливое блюдо: Лобстер с лимонным маслом.
Лев (23 июля — 22 августа).
Чем заняться: Начните творческий проект или проявите лидерство в команде. Скорпион добавит страсти вашим действиям. Чем не стоит заниматься: Избегайте эгоцентризма или навязывания идей. Счастливый цвет: Золотой. Счастливое блюдо: Жареный сибас с травами.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Чем заняться: Начните новую систему порядка или здоровую привычку. Скорпион поможет углубиться в детали. Чем не стоит заниматься: Не будьте слишком критичны к себе или окружающим. Счастливый цвет: Оливковый. Счастливое блюдо: Курица с грибным соусом.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Чем заняться: Начните творческий проект или укрепите отношения через глубокие разговоры. Скорпион добавит интенсивности вашим действиям. Чем не стоит заниматься: Избегайте нерешительности в важных вопросах. Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Гребешки с трюфельным маслом.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Чем заняться: Начните трансформирующий проект или углубитесь в личные цели. Луна в вашем знаке усиливает интуицию. Чем не стоит заниматься: Не поддавайтесь ревности или навязчивым мыслям. Счастливый цвет: Тёмно-бордовый. Счастливое блюдо: Стейк с соусом чили.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
Чем заняться: Планируйте путешествие или начните изучение чего-то нового. Скорпион вдохновляет на глубокие открытия. Чем не стоит заниматься: Избегайте импульсивных решений или трат. Счастливый цвет: Пурпурный. Счастливое блюдо: Пицца с острой салями.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Чем заняться: Начните новый рабочий проект или реорганизуйте бюджет. Скорпион добавит решимости вашим планам. Чем не стоит заниматься: Не берите на себя слишком много обязательств. Счастливый цвет: Угольно-чёрный. Счастливое блюдо: Баранина с розмарином.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Чем заняться: Начните творческий проект или общайтесь с друзьями. Скорпион вдохновляет на глубокие идеи. Чем не стоит заниматься: Избегайте резких споров, чтобы сохранить баланс. Счастливый цвет: Электрик-синий. Счастливое блюдо: Бургер с авокадо.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Чем заняться: Начните творческий или духовный проект, займитесь медитацией. Скорпион усиливает вашу интуицию. Чем не стоит заниматься: Не уходите в мечты, игнорируя реальные задачи. Счастливый цвет: Морской зелёный. Счастливое блюдо: Паста с морепродуктами.
Общие рекомендации для всех знаков зодиака 29 августа.
Начинайте новое: Растущая Луна в Скорпионе идеальна для старта проектов, требующих страсти и решимости.
Работайте над собой: Используйте энергию Скорпиона для анализа целей и избавления от ненужного.
Укрепляйте связи: Проведите глубокие разговоры с близкими, опираясь на интуицию.
Избегайте конфликтов: Будьте терпеливы, чтобы не поддаваться импульсивности Скорпиона.
Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — МК в MAX.