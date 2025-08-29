Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 августа 2025 года

29 августа 2025 года Луна находится в растущей фазе, в стадии серповидной Луны. Луна пребывает в созвездии Скорпиона, создавая интенсивную, страстную и трансформирующую атмосферу. Растущая Луна поддерживает новые начинания, активные действия и накопление энергии, а Скорпион усиливает решимость, интуицию и стремление к глубоким изменениям. Этот день вдохновляет на смелые шаги и внутреннюю рефлексию.