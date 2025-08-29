Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 29 августа 2025 года

Посадка растений: Растущая Луна в Скорпионе идеальна для посадки многолетних цветов (например, ирисов, лилий), луковичных (тюльпанов, нарциссов) или зелени (укропа, петрушки). Корнеплоды, посаженные в этот день, будут крепкими. Полив и подкормка: Скорпион усиливает потребность растений в воде и питательных веществах. Поливайте грядки и вносите органические удобрения (например, компост) для укрепления корней. Сбор урожая для заготовок: Собирайте поздние ягоды (облепиху, клюкву) или травы (зверобой, душицу) для сушки или консервирования. Растущая Луна в Скорпионе сохраняет их вкус и пользу. Обрезка и уход: Проводите лёгкую санитарную обрезку кустов и деревьев, удаляя сухие ветки. Укрепляйте почву вокруг растений путём рыхления. Планирование трансформации сада: Составьте план осенних посадок или реорганизации участка, вдохновлённые энергией Скорпиона, направленной на перемены.