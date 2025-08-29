29 августа: какой сегодня праздник

В народном календаре 29 августа отмечается как Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас. К этому дню в лесах поспевали орехи, и начинался их сбор. Хозяйки пекли хлеб из муки нового урожая, который освящали в церкви. Существовал обычай провожать мужчин на поля с хлебом и солью, укладывая в телегу три снопа и мешки с зерном для будущего сева. Дети на поле встречали засевальщиков с пирогом и гречневой кашей. Считалось, что ветка ореха, срезанная в этот день, обладает особой силой и может принести в дом благополучие и удачу.