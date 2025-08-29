29 августа: какой сегодня праздник

29 августа — это пятница, 241-й день года, до конца года осталось 124 дня.
Праздники 29 августа 2025.
Международный день действий против ядерных испытаний — призван активизировать усилия ООН, государств мира и общественности по запрещению испытаний ядерного оружия. День рождения мотоцикла — отмечается в честь получения патента на первый мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания немецким инженером Готтлибом Даймлером в 1885 году. Международный день долголетия — праздник, посвященный здоровому образу жизни и достижениям современной науки, позволяющим увеличить продолжительность жизни. Всемирный день нарцисса — неофициальный праздник, посвященный этому весеннему цветку, символизирующему возрождение и новую жизнь. День гуляний по крышам — светский праздник, побуждающий людей по-новому взглянуть на городские пейзажи.
Православные праздники 29 августа 2025.
Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа (Ореховый Спас) — третий из Спасов, завершающий двухнедельный Успенский пост. В этот день освящаются орехи нового урожая, хлеб и зерно. День памяти мученика Диомида Тарсянина — почитание врача, пострадавшего за веру во время гонений императора Диоклетиана.
Народные традиции на Ореховый спас.
В народном календаре 29 августа отмечается как Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас. К этому дню в лесах поспевали орехи, и начинался их сбор. Хозяйки пекли хлеб из муки нового урожая, который освящали в церкви. Существовал обычай провожать мужчин на поля с хлебом и солью, укладывая в телегу три снопа и мешки с зерном для будущего сева. Дети на поле встречали засевальщиков с пирогом и гречневой кашей. Считалось, что ветка ореха, срезанная в этот день, обладает особой силой и может принести в дом благополучие и удачу.
У кого именины 29 августа.
Мужчины: Александр, Степан, Яков, Герасим, Диомид, Лаврентий, Никодим, Нил.
Женщины: Анна.
Кто из знаменитостей родился 29 августа.
1958 — Майкл Джексон, американский певец, танцор и автор песен, «король поп-музыки».
1940 — Эллиотт Гулд, американский актёр, известный по ролям в фильмах Роберта Альтмана и сериалу «Друзья».
1982 — Марина Александрова, российская актриса театра и кино, известная по роли императрицы Елизаветы Петровны в сериале «Екатерина».
1972 — Ирина Лачина, российская актриса театра и кино.
1915 — Ингрид Бергман, шведская и американская актриса, трёхкратная обладательница премии «Оскар».
1632 — Джон Локк, английский философ и мыслитель эпохи Просвещения, оказавший огромное влияние на развитие эпистемологии и политической философии.
Исторические события 29 августа.
1479 год — Освящение Успенского собора Московского Кремля, главного кафедрального храма Русского государства.
1831 год — Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, заложившее основу для создания электрических генераторов и трансформаторов.
1885 год — Немецкий инженер Готтлиб Даймлер получил патент на первый в мире мотоцикл.
1949 год — На Семипалатинском полигоне успешно испытана первая советская атомная бомба РДС-1, что положило конец ядерной монополии США.
1991 год — Закрытие Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане по указу президента Нурсултана Назарбаева.
29 августа 2025 года — какая Луна?
29 августа 2025 года Луна находится в растущей фазе, в стадии серповидной Луны. Луна пребывает в созвездии Скорпиона, создавая интенсивную, страстную и трансформирующую атмосферу. Растущая Луна благоприятствует новым начинаниям, накоплению энергии и активным действиям, а Скорпион усиливает решимость, интуицию и стремление к глубоким изменениям. Этот день вдохновляет на смелые шаги, внутреннюю рефлексию и духовное обновление.
Характеристики Луны 29 августа 2025 года.
Фаза Луны: Растущая, серповидная Луна (между новолунием и первой четвертью). Подходит для старта проектов, посадок и укрепления здоровья. Созвездие: Скорпион. Луна в Скорпионе акцентирует внимание на глубоких эмоциях, решительности и трансформации, побуждая к преодолению препятствий. Энергетика: День сочетает нарастающий импульс растущей Луны с интенсивной энергией Скорпиона, создавая условия для смелых начинаний и внутреннего роста. Астрологическое влияние: Аспекты Луны с Плутоном и Марсом усиливают интуицию и решимость, но требуют избегать импульсивности и конфликтов.
Влияние Луны на 29 августа 2029.
Эмоциональная глубина: Скорпион делает день идеальным для анализа чувств, разрешения внутренних конфликтов или работы над личными целями. Решительные действия: Растущая Луна поддерживает старт проектов, требующих страсти и упорства, особенно в профессиональной или творческой сфере. Трансформация: Энергия дня благоприятствует избавлению от старых привычек и началу новых, значимых дел.
Приметы на 29 августа.
Ясное небо 29 августа предвещает тёплый сентябрь, а дождь — плодородную осень. Сбор ягод и трав на растущей Луне считается благоприятным для заготовок. Улетающие перелётные птицы указывают на близкий переход к осени.
Что делать 29 августа 2025 года.
Запускайте проекты: Используйте энергию растущей Луны в Скорпионе для старта новых дел, которые требуют решимости.
Сейте семена: Посадка зелени или многолетников будет успешной на растущей Луне.
Работайте над собой: Размышляйте о целях, начинайте здоровый режим или избавляйтесь от всего ненужного.
29 августа — какой день недели?
29 августа в 2025 году приходится на пятницу.
29 августа — какой знак зодиака?
29 августа — это знак зодиака Дева.
Погода на 29 августа в Москве.
Температура: Днём температура воздуха составит около +20…+24°C, ночью опустится до +11…+15°C. Ощущаемая температура может быть чуть ниже из-за влажности и ветра.
Осадки: Утро начнётся с переменной облачности, возможен кратковременный мелкий дождь. Днём ожидаются прояснения, но к вечеру вероятность лёгкой мороси сохраняется.
Ветер: Южный ветер скоростью 2−5 м/с, с порывами до 8 м/с, добавит свежести, особенно во второй половине дня.
Давление: Атмосферное давление будет в пределах 745−755 мм рт. ст., что близко к норме, но метеозависимые люди могут ощущать лёгкий дискомфорт.
Облачность: Переменная облачность с периодами солнца днём, создавая мягкое освещение, подходящее для прогулок или садовых работ.
Погода в Питере 29 августа.
Температура: Днём температура воздуха составит около +16…+20°C, ночью опустится до +10…+14°C. Ощущаемая температура может быть ниже из-за высокой влажности и ветра.
Осадки: Утро начнётся с переменной облачности, возможна лёгкая морось или кратковременный дождь. Днём ожидаются прояснения, но к вечеру вероятность мелкого дождя сохраняется.
Ветер: Юго-восточный ветер скоростью 3−6 м/с, с порывами до 9 м/с, добавит прохлады, особенно на набережных и открытых пространствах.
Давление: Атмосферное давление составит около 755−760 мм рт. ст., оставаясь относительно стабильным, но метеозависимые люди могут ощущать лёгкий дискомфорт.
Облачность: Переменная облачность с короткими периодами солнца днём, к вечеру облака могут сгуститься, создавая атмосферу уюта.
