Народный календарь. Почему нельзя сплетничать 1 сентября

1 сентября в народном календаре — день Феклы Свекольницы. Православные вспоминают трех мучеников Газских, пострадавших за веру в начале IV века: Феклу, Агапия и Тимофея.
В старину считалось, что в эту дату нужно быть благоразумным. Например, обсуждение чужих проблем, сплетни и осуждение людей за спиной могут привести к трудностям с деньгами.
Также в народе говорили, что ремонт обуви или одежды перед путешествием в этот день грозит неприятностями в дороге.
Особое внимание 1 сентября уделяли чистоте в доме. Несобранность и беспорядок могли обидеть домового, лишив хозяина его помощи.
Приметы погоды:
Если ветер дует с юга — к хорошему рожаю овса.
Месяц рогами вверх — в ближайшие дни погода будет хорошей, рогами вниз — будет ненастье.
Какая погода 1 сентября, такой и осень будет.
Туман с утра — зима снежной будет.
Приметы погоды: Фекла, Феофан, Август, Тимофей, Николай, Каллистрат, Питирим, Агап, Андрей.