Народный календарь. Почему нельзя сплетничать 1 сентября

1 сентября в народном календаре — день Феклы Свекольницы. Православные вспоминают трех мучеников Газских, пострадавших за веру в начале IV века: Феклу, Агапия и Тимофея.

В старину считалось, что в эту дату нужно быть благоразумным. Например, обсуждение чужих проблем, сплетни и осуждение людей за спиной могут привести к трудностям с деньгами.

Также в народе говорили, что ремонт обуви или одежды перед путешествием в этот день грозит неприятностями в дороге.

Особое внимание 1 сентября уделяли чистоте в доме. Несобранность и беспорядок могли обидеть домового, лишив хозяина его помощи.

Приметы погоды:

Если ветер дует с юга — к хорошему рожаю овса.

Месяц рогами вверх — в ближайшие дни погода будет хорошей, рогами вниз — будет ненастье.

Какая погода 1 сентября, такой и осень будет.

Туман с утра — зима снежной будет.

