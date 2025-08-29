День рождения мотоцикла и День гуляний по крышам: какие праздники отмечают в России и мире 29 августа

В День гуляний по крышам некоторые организации открывают для посещения крышу своего здания, чтобы люди могли с высоты посмотреть на город. Также в эту дату можно отправиться на крышу и самостоятельно: в компании друзей или в одиночку. Главное — соблюдать меры предосторожности.