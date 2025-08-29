Автор хита Gangnam Style арестован за опасные манипуляции с лекарствами

Известный южнокорейский рэпер PSY, прославившийся мировым хитом «Gangnam Style», оказался в центре скандала. Полиция задержала певца по подозрению в нелегальном получении сильнодействующих лекарственных препаратов, передает агентство Yonhap.
Сообщается, что с 2022 года PSY якобы незаконно получал рецепты на медикаменты, выписываемые в больнице университета Сеула, причем делал это дистанционно, минуя личные визиты. Отмечается, что препараты получали и третьи лица от имени артиста.
«У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица», — отмечает агентство.
Вызванный в полицию врач PSY отрицает вину, заявляя, что проводил онлайн-консультации с пациентом. Помимо самого исполнителя, полицейские задержали его менеджера, подозреваемого в участии в схеме.
