Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автор хита Gangnam Style арестован за опасные манипуляции с лекарствами

Известный южнокорейский рэпер PSY, прославившийся мировым хитом «Gangnam Style», оказался в центре скандала.

Известный южнокорейский рэпер PSY, прославившийся мировым хитом «Gangnam Style», оказался в центре скандала. Полиция задержала певца по подозрению в нелегальном получении сильнодействующих лекарственных препаратов, передает агентство Yonhap.

Сообщается, что с 2022 года PSY якобы незаконно получал рецепты на медикаменты, выписываемые в больнице университета Сеула, причем делал это дистанционно, минуя личные визиты. Отмечается, что препараты получали и третьи лица от имени артиста.

«У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица», — отмечает агентство.

Вызванный в полицию врач PSY отрицает вину, заявляя, что проводил онлайн-консультации с пациентом. Помимо самого исполнителя, полицейские задержали его менеджера, подозреваемого в участии в схеме.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.