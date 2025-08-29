Календарь на 29 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Предание гласит, что в евангельские времена жил правитель города Эдессы Авгарь, страдавший от проказы. Он узнал о великих чудесах Христа и в надежде на исцеление отправил своего живописца Ананию в Палестину, чтобы тот запечатлел Мессию. В Иерусалиме Анания не смог приблизиться к Христу, так как во время проповеди его окружила большая толпа. Тогда он встал на высокий камень и попытался издалека написать портрет Мессии. Внезапно Иисус сам подозвал Ананию по имени и передал ему письмо, в котором пообещал прислать Авгарю своего ученика для исцеления. Потом Христос, омыв свое лицо, вытер его холстом, после чего на нем отпечатался его лик. Анания принес своему правителю письмо и нерукотворный образ, после чего Авгарь исцелился. С тех пор жители города много лет поклонялись нерукотворному изображению Христа, а в 944 году холст с почестями перенесли в Константинополь. Этому событию и посвящен праздник.