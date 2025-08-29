Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится в России с 1 сентября 2025 года: от выплат беременным до школьных будней

Преобразования в законах страны — к чему готовиться жителям государства с 1 сентября 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Девушка в белых кофте и штанах стоит на балконе с кашпо и радуется, вскидывает руки вверх
Источник: Freepik

Первый месяц осени — это не только новый учебный год и резкие перемены погоды. Нововведения в России с 1 сентября 2025 года коснутся беременных студенток, абитуриентов, выпускников колледжей, школьников, бизнесменов, блогеров, автолюбителей и многих других.

Изменения в социальной сфере

Коснутся беременных студенток, владельцев сим-карт и трудоспособного населения.

  • С 1 сентября студенткам поднимут размер пособия по беременности и родам. Ранее выплата варьировалась от девяти до 23 тысяч рублей — теперь в среднем составит около 90 тысяч рублей за неполные пять месяцев.
  • С начала осени жители страны на «Госуслугах» или в МФЦ смогут устанавливать самозапрет на выпуск сим-карт. Также за передачу другим своего номера телефона теперь придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
  • С 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка. Теперь будут брать во внимание премии, доплаты за выслугу лет, надбавки за ночную работу и сверхурочные.

Изменения в сфере образования

Коснутся абитуриентов, выпускников колледжей, школьников и воспитанников детских садов.

  • С 1 сентября власти начнут регулировать число абитуриентов, которых вузы окажутся в праве принять на платное обучение. По мнению представителей российского правительства, такой шаг уменьшит расхождение между количеством выпускников и нуждой страны в кадрах определенных профессий.
  • С первого дня осени выпускников колледжей обяжут сдавать ЕГЭ при поступлении в вузы. Это коснется ребят, которые выберут отличную от уже полученной специальности.
  • В школах с 1 сентября введут дополнительный час на освоение истории. В шестом и седьмом классах отменят обществознание, а в первом — контрольные.
  • В детских садах 22 регионов экспериментально введут «Разговоры о важном». Программа коснется детей от трех лет.

Изменения в бизнес-сфере

В начале сентября вступит в силу закон о запрете пропаганды наркотиков. Нововведение коснется компаний, которые производят книги, кино, а также средств массовой информации и представителей интернет-индустрии. Нарушителям грозит штраф до полутора миллионов рублей или тюрьма до двух лет.

Изменения в банковской сфере

Коснутся заемщиков и владельцев банковских карт.

  • С 1 сентября финансовые организации окажутся должными предоставлять клиентам право выбрать человека, который сможет отклонить операции при выявлении подозрительных действий.
  • С первого дня осени банки смогут ограничить снятие денег в банкомате при подозрительном поведении клиента. Среди нетипичных действий окажутся смена номера для авторизации в приложении, запрос на выдачу наличных в крайне нетипичном месте и увеличение активности разговоров по телефону как минимум за шесть часов до операции.
  • Получить потребительский кредит от 50 до 200 тысяч рублей с 1 сентября теперь можно будет только через четыре часа после оформления договора. Сумма свыше окажется доступной только через двое суток.

Изменения в интернет-сфере

Коснутся блогеров, пользователей VPN-сервисов и разработчиков устройств с приложениями.

  • С 1 сентября запретят размещать рекламу на ресурсах, которые в России признали нежелательными или экстремистскими. Старые материалы от блогеров тоже потребуют удалить. Штраф за несоблюдение новых правил составит от двух до 500 тысяч рублей.
  • С первого дня осени начнут выписывать штрафы за поиск экстремистской информации посредством VPN. Сумма взыскания составит от трех до пяти тысяч рублей.
  • С 1 сентября также запретят рекламировать VPN-сервисы. Площадки или граждане, которые решат ослушаться, заплатят от 50 до 500 тысяч рублей.
  • Разработчиков устройств с интернет-приложениями с 1 сентября обяжут предустанавливать мессенджер Max и магазин приложений RuStore.

Изменения в автомобильной сфере

Коснутся всех автолюбителей без исключений.

  • С 1 сентября в список противопоказаний для езды за рулем добавят расстройства психологического развития, в том числе аутизм и синдром Аспергера.
  • С первого дня осени увеличится время проверки на опьянение. 15 минут возрастут до 25 минут.
  • С 1 сентября вырастет штраф за создание помехи спецтранспорту с мигалками. Разбег 4,5−7,5 тысячи рублей поднимется до 7,5−10 тысяч рублей.

Изменения в сфере здравоохранения

Коснутся фельдшеров, акушеров и изготовителей БАДов.

  • С 1 сентября фельдшерам и акушерам разрешат оказывать гражданам первичную и скорую помощь. Причиной допуска станет нехватка профильных врачей.
  • С первого дня осени усилится контроль за производством БАДов. Правительство начнет устанавливать критерии качества добавок и систему их регистрации.

Изменения в миграционной сфере

До 10 сентября мигрантов обяжут урегулировать правовой статус. В противном случае приезжим придется покинуть страну.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 сентября 2025 года

Ограничение количества абитуриентов для зачисления на платкуПо мнению представителей российского правительства, такой шаг уменьшит расхождение между количеством выпускников и нуждой страны в кадрах определенных профессий
Самозапрет на выпуск сим-картЖители страны смогут устанавливать его на «Госуслугах» или в МФЦ
Новые правила расчета среднего заработкаТеперь будут брать во внимание премии, доплаты за выслугу лет, надбавки за ночную работу и сверхурочные
Обязательное ЕГЭ для выпускников колледжей при поступлении в вузыЭто коснется ребят, которые выберут отличную от уже полученной специальности
Увеличение пособия по беременности и родам для студентокРанее выплата варьировалась от девяти до 23 тысяч рублей — теперь в среднем составит около 90 тысяч рублей за неполные пять месяцев
Изменения в школьной жизниВведут дополнительный час на освоение истории. В шестом и седьмом классах отменят обществознание, а в первом — контрольные
Новые правила в детских садахВ 22 регионах экспериментально введут «Разговоры о важном», программа коснется детей от трех лет
Запрет пропаганды наркотиковНововведение коснется компаний, которые производят книги, кино, а также средств массовой информации и представителей интернет-индустрии
Спасительная рука в банковской сфереФинансовые организации окажутся должными предоставлять клиентам право выбрать человека, который сможет отклонить операции при выявлении подозрительных действий
Ограничение снятия денег в банкомате при подозрительном поведении клиентаСреди нетипичных действий окажутся смена номера для авторизации в приложении, запрос на выдачу наличных в крайне нетипичном месте и увеличение активности разговоров по телефону как минимум за шесть часов до операции
Период охлаждения при оформлении потребительского кредитаПолучить от 50 до 200 тысяч рублей теперь можно будет только через четыре часа после оформления договора, сумма свыше окажется доступной через двое суток
Запрет на размещение рекламы на нежелательных или экстремистских ресурсахСтарые материалы от блогеров тоже потребуют удалить, штраф за несоблюдение новых правил составит от двух до 500 тысяч рублей
Штрафы за поиск экстремистской информации посредством VPNСумма взыскания составит от трех до пяти тысяч рублей
Запрет на рекламу VPN-сервисовПлощадки или граждане, которые решат ослушаться, заплатят от 50 до 500 тысяч рублей
Нововведения для разработчиков устройств с интернет-приложениямиТаковых обяжут предустанавливать мессенджер Max и магазин приложений RuStore
Расширение списка противопоказаний для езды за рулемДобавят расстройства психологического развития, в том числе аутизм и синдром Аспергера
Увеличение времени проверки на опьянение за рулем15 минут возрастут до 25 минут
Рост размера штрафа за создание помехи спецтранспорту с мигалкамиРазбег 4,5−7,5 тысячи рублей поднимется до 7,5−10 тысяч рублей
Новые правила для фельдшеров и акушеровТаким специалистам разрешат оказывать гражданам первичную и скорую помощь при нехватке профильных врачей
Усиление контроля за производством БАДовПравительство начнет устанавливать критерии качества добавок и систему их регистрации
Новые обязательство для мигрантовДо 10 сентября приезжим следует урегулировать правовой статус, в противном случае приезжим придется покинуть страну