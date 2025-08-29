Что изменится в России с 1 сентября 2025 года: от выплат беременным до школьных будней

Первый месяц осени — это не только новый учебный год и резкие перемены погоды. Нововведения в России с 1 сентября 2025 года коснутся беременных студенток, абитуриентов, выпускников колледжей, школьников, бизнесменов, блогеров, автолюбителей и многих других.
Изменения в социальной сфере
Коснутся беременных студенток, владельцев сим-карт и трудоспособного населения.
- С 1 сентября студенткам поднимут размер пособия по беременности и родам. Ранее выплата варьировалась от девяти до 23 тысяч рублей — теперь в среднем составит около 90 тысяч рублей за неполные пять месяцев.
- С начала осени жители страны на «Госуслугах» или в МФЦ смогут устанавливать самозапрет на выпуск сим-карт. Также за передачу другим своего номера телефона теперь придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
- С 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка. Теперь будут брать во внимание премии, доплаты за выслугу лет, надбавки за ночную работу и сверхурочные.
Изменения в сфере образования
Коснутся абитуриентов, выпускников колледжей, школьников и воспитанников детских садов.
- С 1 сентября власти начнут регулировать число абитуриентов, которых вузы окажутся в праве принять на платное обучение. По мнению представителей российского правительства, такой шаг уменьшит расхождение между количеством выпускников и нуждой страны в кадрах определенных профессий.
- С первого дня осени выпускников колледжей обяжут сдавать ЕГЭ при поступлении в вузы. Это коснется ребят, которые выберут отличную от уже полученной специальности.
- В школах с 1 сентября введут дополнительный час на освоение истории. В шестом и седьмом классах отменят обществознание, а в первом — контрольные.
- В детских садах 22 регионов экспериментально введут «Разговоры о важном». Программа коснется детей от трех лет.
Изменения в бизнес-сфере
В начале сентября вступит в силу закон о запрете пропаганды наркотиков. Нововведение коснется компаний, которые производят книги, кино, а также средств массовой информации и представителей интернет-индустрии. Нарушителям грозит штраф до полутора миллионов рублей или тюрьма до двух лет.
Изменения в банковской сфере
Коснутся заемщиков и владельцев банковских карт.
- С 1 сентября финансовые организации окажутся должными предоставлять клиентам право выбрать человека, который сможет отклонить операции при выявлении подозрительных действий.
- С первого дня осени банки смогут ограничить снятие денег в банкомате при подозрительном поведении клиента. Среди нетипичных действий окажутся смена номера для авторизации в приложении, запрос на выдачу наличных в крайне нетипичном месте и увеличение активности разговоров по телефону как минимум за шесть часов до операции.
- Получить потребительский кредит от 50 до 200 тысяч рублей с 1 сентября теперь можно будет только через четыре часа после оформления договора. Сумма свыше окажется доступной только через двое суток.
Изменения в интернет-сфере
Коснутся блогеров, пользователей VPN-сервисов и разработчиков устройств с приложениями.
- С 1 сентября запретят размещать рекламу на ресурсах, которые в России признали нежелательными или экстремистскими. Старые материалы от блогеров тоже потребуют удалить. Штраф за несоблюдение новых правил составит от двух до 500 тысяч рублей.
- С первого дня осени начнут выписывать штрафы за поиск экстремистской информации посредством VPN. Сумма взыскания составит от трех до пяти тысяч рублей.
- С 1 сентября также запретят рекламировать VPN-сервисы. Площадки или граждане, которые решат ослушаться, заплатят от 50 до 500 тысяч рублей.
- Разработчиков устройств с интернет-приложениями с 1 сентября обяжут предустанавливать мессенджер Max и магазин приложений RuStore.
Изменения в автомобильной сфере
Коснутся всех автолюбителей без исключений.
- С 1 сентября в список противопоказаний для езды за рулем добавят расстройства психологического развития, в том числе аутизм и синдром Аспергера.
- С первого дня осени увеличится время проверки на опьянение. 15 минут возрастут до 25 минут.
- С 1 сентября вырастет штраф за создание помехи спецтранспорту с мигалками. Разбег 4,5−7,5 тысячи рублей поднимется до 7,5−10 тысяч рублей.
Изменения в сфере здравоохранения
Коснутся фельдшеров, акушеров и изготовителей БАДов.
- С 1 сентября фельдшерам и акушерам разрешат оказывать гражданам первичную и скорую помощь. Причиной допуска станет нехватка профильных врачей.
- С первого дня осени усилится контроль за производством БАДов. Правительство начнет устанавливать критерии качества добавок и систему их регистрации.
Изменения в миграционной сфере
До 10 сентября мигрантов обяжут урегулировать правовой статус. В противном случае приезжим придется покинуть страну.
