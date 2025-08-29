Что изменится в России с 1 сентября 2025 года: от выплат беременным до школьных будней

Ограничение количества абитуриентов для зачисления на платку По мнению представителей российского правительства, такой шаг уменьшит расхождение между количеством выпускников и нуждой страны в кадрах определенных профессий

Самозапрет на выпуск сим-карт Жители страны смогут устанавливать его на «Госуслугах» или в МФЦ

Новые правила расчета среднего заработка Теперь будут брать во внимание премии, доплаты за выслугу лет, надбавки за ночную работу и сверхурочные

Обязательное ЕГЭ для выпускников колледжей при поступлении в вузы Это коснется ребят, которые выберут отличную от уже полученной специальности

Увеличение пособия по беременности и родам для студенток Ранее выплата варьировалась от девяти до 23 тысяч рублей — теперь в среднем составит около 90 тысяч рублей за неполные пять месяцев

Изменения в школьной жизни Введут дополнительный час на освоение истории. В шестом и седьмом классах отменят обществознание, а в первом — контрольные

Новые правила в детских садах В 22 регионах экспериментально введут «Разговоры о важном», программа коснется детей от трех лет

Запрет пропаганды наркотиков Нововведение коснется компаний, которые производят книги, кино, а также средств массовой информации и представителей интернет-индустрии

Спасительная рука в банковской сфере Финансовые организации окажутся должными предоставлять клиентам право выбрать человека, который сможет отклонить операции при выявлении подозрительных действий

Ограничение снятия денег в банкомате при подозрительном поведении клиента Среди нетипичных действий окажутся смена номера для авторизации в приложении, запрос на выдачу наличных в крайне нетипичном месте и увеличение активности разговоров по телефону как минимум за шесть часов до операции

Период охлаждения при оформлении потребительского кредита Получить от 50 до 200 тысяч рублей теперь можно будет только через четыре часа после оформления договора, сумма свыше окажется доступной через двое суток

Запрет на размещение рекламы на нежелательных или экстремистских ресурсах Старые материалы от блогеров тоже потребуют удалить, штраф за несоблюдение новых правил составит от двух до 500 тысяч рублей

Штрафы за поиск экстремистской информации посредством VPN Сумма взыскания составит от трех до пяти тысяч рублей

Запрет на рекламу VPN-сервисов Площадки или граждане, которые решат ослушаться, заплатят от 50 до 500 тысяч рублей

Нововведения для разработчиков устройств с интернет-приложениями Таковых обяжут предустанавливать мессенджер Max и магазин приложений RuStore

Расширение списка противопоказаний для езды за рулем Добавят расстройства психологического развития, в том числе аутизм и синдром Аспергера

Увеличение времени проверки на опьянение за рулем 15 минут возрастут до 25 минут

Рост размера штрафа за создание помехи спецтранспорту с мигалками Разбег 4,5−7,5 тысячи рублей поднимется до 7,5−10 тысяч рублей

Новые правила для фельдшеров и акушеров Таким специалистам разрешат оказывать гражданам первичную и скорую помощь при нехватке профильных врачей

Усиление контроля за производством БАДов Правительство начнет устанавливать критерии качества добавок и систему их регистрации