В Петербурге половина детей мигрантов не сдали экзамен по русскому перед школой

Почти половина детей мигрантов в Санкт-Петербурге, которые поступают в школы, не смогли пройти тестирование по русскому языку. Об этом сообщили в четверг, 28 августа, в пресс-службе комитета по образованию города.
— По данным на 23 августа, экзамен сдавали 514 детей, успешно справились с ним 257 человек. Тестирование еще проводится, — цитирует собеседницу РИА Новости.
23 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что детям мигрантов, которые начали учиться в школах в России до того, как закон об обязательном экзамене на знание русского языка вступил в силу, не потребуется сдавать соответствующий экзамен.
Также он добавил, что учителя должны работать над тем, чтобы у детей мигрантов не было проблем с изучением русского.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что с 1 апреля детей мигрантов перестали принимать в российские школы без знания русского языка. Он отметил, что при поступлении в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка законности пребывания ребенка в РФ и уровня владения русским.