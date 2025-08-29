Без вести пропавшая на пике Победы Наговицына получила травму ноги перед восхождением: подробнее

Альпинистка Наталья Наговицына пропала при восхождении на пик Победы в начале августа. По сведениям триатлониста Александра Ищенко, она поднималась на гору со сломанной ногой. Он рассказал, что Наталья Наговицына получила травму в мае, пишет MSK1.RU.
Александр Ищенко сообщил, что спасал альпинистку при ее восхождении на Теке-Тор. Спустя два месяца она отправилась на пик Победы.
«Наш спасотряд разбился на две группы: одни пошли вытаскивать ее через ледник к месту посадки, другие готовились транспортировать ее в лагерь», — поделился Александр Ищенко.
По словам альпиниста из Германии Гюнтера Зигмунда, он пытался спасти Наталью Наговицыну на пике Победы. Однако ему и еще нескольким членам группы пришлось вернуться. Альпинисты оставили Наталье Наговицыной еду и газ.