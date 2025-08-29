«Пытаются подорвать народное единство»: премьер Шотландии отреагировал на посты Маска о девочке с ножом

Премьер-министр Шотландии Джон Суинни обвинил американского миллиардера Илона Маска в распространении дезинформации об аресте 12-летней девочки с ножом.
Накануне в сети появился резонансный ролик, на котором девочка-подросток размахивает ножом и предметом, похожим на кухонный топорик и требует, чтобы снимающий видео человек оставил её в покое. Предположительно, это был мигрант, который якобы приставал к подростку. После этого появились комментарии, что девочка якобы задержана за ношение холодного оружия в то время как пристававший к ней мигрант не понёс наказания, а девочка стала героиней множества мемов.
Илон Маск несколько раз высказался в принадлежащей ему социальной сети Х по поводу этой ситуации, отметив, что, по его мнению, подростки подвергались риску сексуального насилия. Шотландское правительство расценило его высказывания как попытку «подорвать общественное единство».
«Такие люди, как Илон Маск, распространяя дезинформацию об этом случае, пытаются подорвать общественное единство, и это совершенно неприемлемо», — сказал Джон Суинни в интервью агентству PA.
Тем временем в Нидерландах начались протесты из-за убийства мигрантом 17-летней девушки по имени Лиза. Проситель убежища, которого обвиняют в её убийстве, также совершил изнасилование и попытку изнасилования.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в Британии 76 банд мигрантов насиловали девочек при попустительстве полиции.