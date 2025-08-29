«Пытаются подорвать народное единство»: премьер Шотландии отреагировал на посты Маска о девочке с ножом

Накануне в сети появился резонансный ролик, на котором девочка-подросток размахивает ножом и предметом, похожим на кухонный топорик и требует, чтобы снимающий видео человек оставил её в покое. Предположительно, это был мигрант, который якобы приставал к подростку. После этого появились комментарии, что девочка якобы задержана за ношение холодного оружия в то время как пристававший к ней мигрант не понёс наказания, а девочка стала героиней множества мемов.