Кандидатуру Александра Гуцана внесут на должность Генерального прокурора РФ

Полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана выдвинут на пост Генпрокурора РФ. Представление по кандидатуре будет направлено президентом России Владимиром Путиным на утверждение в Совет федерации. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил РБК источник.

Выбор кандидатуры Гуцана подтвердили еще два источника издания, которые осведомлены о данном решении.

Игорь Краснов, занимающий пост Генерального прокурора РФ с 2020 года, подал заявление на должность председателя Верховного суда. Такое кадровое решение — редкий случай в современной России, когда высшее прокурорское лицо переходит на руководящую позицию в судебной системе. Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович оценил это событие.

Он отметил, что в советский период такие переходы не были редкостью, но после 1991 года почти не встречались. В странах англосаксонской системы подобные переходы редки из-за строгого разделения функций.

По данным издания «Ведомости», председатель СКР Александр Бастрыкин также являлся одним из претендентов на пост главы Верховного суда России. Сейчас срок его полномочий подходит к концу. Но 26 августа Владимир Путин продлил срок полномочий Бастрыкина на должности председателя СКР до августа следующего года.

