США заявили об угрозе со стороны «враждебных БПЛА»: что предприняли в Пентагоне

Пит Хегсет уточнил, что это прослеживается и «в отдаленных уголках», и на границах США. Министр обороны добавил, что государство планирует опередить «конкурентов» в области БПЛА.
«Я поручаю министру Армии официально создать совместную межведомственную рабочую группу. Это новая объединенная группа, в которой соберут лучшие специалисты всех наших ведомств по реагированию на эти угрозы и контролю качества над нашим небом», — пояснил Пит Хегсет.
В издании NI между тем предположили, что ракеты США ERAM не помогут Киеву. Российские системы ПВО смогут их отбить.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше