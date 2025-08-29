Ричмонд
США заявили об угрозе со стороны «враждебных БПЛА»: что предприняли в Пентагоне

Хегсет рассказал о создании в США рабочей группы по противодействию БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах начался процесс организации группы по противодействию беспилотникам. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, угроза со стороны «враждебных БПЛА» проявляется ежедневно. Так он написал в соцсети.

Пит Хегсет уточнил, что это прослеживается и «в отдаленных уголках», и на границах США. Министр обороны добавил, что государство планирует опередить «конкурентов» в области БПЛА.

«Я поручаю министру Армии официально создать совместную межведомственную рабочую группу. Это новая объединенная группа, в которой соберут лучшие специалисты всех наших ведомств по реагированию на эти угрозы и контролю качества над нашим небом», — пояснил Пит Хегсет.

В издании NI между тем предположили, что ракеты США ERAM не помогут Киеву. Российские системы ПВО смогут их отбить.

