Спасатель Слизовский: шансы найти пропавшего в Босфоре пловца Свечникова малы

Шансы, что пропавший во время заплыва в Босфоре российский пловец Николай Свечников будет найден живым, крайне малы. Такое мнение высказал спасатель 1 класса Евгений Слизовский, который руководит отрядом «ЛизаАлерт» на месте поисков пловца.
«До тех пор, пока человек не найден, мы никогда не считаем его погибшим, однако в данной ситуации шансы найти живым Николая очень малы», — сказал Слизовский РИА Новости.
Спасатель объяснил, что поиски пропавшего неподготовленного человека вести проще, чем спортсмена высокого уровня, так как к аварийной ситуации могла привести в том числе и высокая мотивация Свечникова достичь результата.
Спасатель перечислил ситуации, которые могли стать фатальными в водной среде: это ухудшение самочувствия, травма при столкновении с другим спортсменом, потеря ориентации на фоне утомления.
Напомним, межконтинентальный заплыв через пролив Босфор проходил 24 августа. Николай Свечников был в числе тех, кто должен был преодолеть 6,5 километра. Он, как и все, прыгнул в воду и начал плыть, но на финише не появился.
Некоторые эксперты предполагали, что во время заплыва Свечников мог получить случайный удар от другого участника.
При этом турецкие СМИ опубликовали рассказ очевидца, который якобы видел Свечникова, который плыл в неправильном направлении.
Также сообщалось, что спасатели поймали сигнал от чипа, который был встроен в электронный браслет Свечникова. Сигнал исходит из глубин Босфора.