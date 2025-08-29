Вучич: Сербия не введет санкции против России, но находится на пути в ЕС

Он отметил, что в сербском обществе существуют разные взгляды: часть граждан эмоционально ближе к России, другие же ориентируются исключительно на Европу. Вучич также подчеркнул важность сотрудничества с Китаем, назвав его одной из ведущих мировых экономик.