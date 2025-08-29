Ричмонд
Вучич: Сербия не введет санкции против России, но находится на пути в ЕС

Вучич также подчеркнул важность сотрудничества с Китаем.

Источник: Аргументы и факты

Сербия не планирует вводить санкции против России, однако при этом продолжает двигаться по европейскому пути.

Президент Александр Вучич в эфире местного телеканала подчеркнул, что Белград сохраняет традиционные связи с Москвой, которые имеют большое значение для страны, но одновременно рассматривает членство в ЕС как стратегическое направление.

Он отметил, что в сербском обществе существуют разные взгляды: часть граждан эмоционально ближе к России, другие же ориентируются исключительно на Европу. Вучич также подчеркнул важность сотрудничества с Китаем, назвав его одной из ведущих мировых экономик.

Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко высказал мнение, что народ Сербии не понял бы решения президента страны Александра Вучича, если бы он согласился присоединиться к санкциям Запада против России.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
