Вучич: Сербия не введет санкции против России, но находится на пути в ЕС

Сербия не планирует вводить санкции против России, однако при этом продолжает двигаться по европейскому пути.
Президент Александр Вучич в эфире местного телеканала подчеркнул, что Белград сохраняет традиционные связи с Москвой, которые имеют большое значение для страны, но одновременно рассматривает членство в ЕС как стратегическое направление.
Он отметил, что в сербском обществе существуют разные взгляды: часть граждан эмоционально ближе к России, другие же ориентируются исключительно на Европу. Вучич также подчеркнул важность сотрудничества с Китаем, назвав его одной из ведущих мировых экономик.
Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко высказал мнение, что народ Сербии не понял бы решения президента страны Александра Вучича, если бы он согласился присоединиться к санкциям Запада против России.