Над российскими регионами сбили 19 дронов ВСУ

Срочная новость.
За три часа над регионами РФ сбиты 19 украинских БПЛА в Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше