Половина детей мигрантов в Петербурге не сдали экзамен по русскому перед школой

Около половины детей мигрантов в Санкт-Петербурге, поступающих в школы, не сдали тестовые задания по русскому языку. Такой информацией делится РБК, ссылаясь на главу местного комитета по образованию Наталию Путиловскую.

Источник: Life.ru

Она рассказала, что первый этап поступления в школу для детей мигрантов заключается в предоставлении документов. Часть людей отсеивается уже на этой стадии, даже не доходя до тестирования, поскольку у них не хватает документов из списка.

«Если проверка документов пройдена, то они получают направление на тестирование. Сдают не очень хорошо», — рассказала собеседница СМИ.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, предполагающий введение платы за обучение в школах для иностранцев. Также авторы документа предлагают ограничить количество бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. В этом году число детей мигрантов, принятых в школы Центральной России, сократилось почти в десять раз по сравнению с 2024 годом.