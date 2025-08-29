Бывший особняк Майка Тайсона и 50 Cent выставили на продажу за 10 млн долларов

Особняк находится между Бостоном и Нью-Йорком. Майк Тайсон приобрел его в 1996 году за $3 млн, а в 2003 году продал 50 Cent за $4,1 млн. Известно, что после ухода рэпера дом долгое время не находил новых хозяев из-за высокой стоимости и специфики планировки. В 2019 году объект был реализован за $2,9 млн — почти в три раза дешевле первоначальных ожиданий, что позволило новым собственникам провести модернизацию и индивидуализировать интерьеры. Теперь резиденцию позиционируют как эксклюзивный лот для ценителей роскоши и приватности.