Карен Хачанов вылетел из US Open

С 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке проходит один из ключевых теннисных турниров осеннего сезона — US Open, завершающий цикл соревнований серии «Большого шлема». На нем соберутся ведущие теннисисты планеты. В мужском разряде Россию представляют четыре спортсмена, в то время как в женской сетке выступят сразу 13 российских теннисисток. За всю историю проведения турнира представители России становились обладателями титула четыре раза.