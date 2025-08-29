Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 50 лет: фото главы города в галстуке и без

29 августа Максиму Кудрявцеву, мэру Новосибирска, исполнилось 50 лет. На посту градоначальника он с апреля 2024 года, и за это время город уже почувствовал перемены. Максим Кудрявцев родился в посёлке Первомайское Алтайского края, окончил школу с серебряной медалью и НГТУ по радиоэлектронике, а позже получил второе высшее образование в Новосибирской академии экономики и управления. Его карьера началась с инженера в «Электросвязи», а к 2011 году он руководил макрорегиональным филиалом «Сибирь» «Ростелекома». В 2015 году стал депутатом Заксобрания, в 2016 — Госдумы от «Единой России», а с 2022 по 2024 год работал замгубернатора области. С приходом Кудрявцева в мэрию город преобразился: штат дворников увеличился, улицы стали чище, обновляются газоны. Среди ключевых решений мэра — ограничения для электросамокатов, ужесточение санкций к недобросовестным подрядчикам и борьба с коммунальными ямами. Фотографии главы города — в нашем фоторепортаже. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева, НГУЭУ, Денис Винокуров.

41

29 августа Максиму Кудрявцеву, мэру Новосибирска, исполнилось 50 лет. На посту градоначальника он с апреля 2024 года, и за это время город уже почувствовал перемены.

Максим Кудрявцев родился в посёлке Первомайское Алтайского края, окончил школу с серебряной медалью и НГТУ по радиоэлектронике, а позже получил второе высшее образование в Новосибирской академии экономики и управления. Его карьера началась с инженера в «Электросвязи», а к 2011 году он руководил макрорегиональным филиалом «Сибирь» «Ростелекома». В 2015 году стал депутатом Заксобрания, в 2016 — Госдумы от «Единой России», а с 2022 по 2024 год работал замгубернатора области.

С приходом Кудрявцева в мэрию город преобразился: штат дворников увеличился, улицы стали чище, обновляются газоны. Среди ключевых решений мэра — ограничения для электросамокатов, ужесточение санкций к недобросовестным подрядчикам и борьба с коммунальными ямами.

Фотографии главы города — в нашем фоторепортаже.

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева, НГУЭУ, Денис Винокуров.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше