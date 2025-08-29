Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 50 лет: фото главы города в галстуке и без

29 августа Максиму Кудрявцеву, мэру Новосибирска, исполнилось 50 лет. На посту градоначальника он с апреля 2024 года, и за это время город уже почувствовал перемены.
Максим Кудрявцев родился в посёлке Первомайское Алтайского края, окончил школу с серебряной медалью и НГТУ по радиоэлектронике, а позже получил второе высшее образование в Новосибирской академии экономики и управления. Его карьера началась с инженера в «Электросвязи», а к 2011 году он руководил макрорегиональным филиалом «Сибирь» «Ростелекома». В 2015 году стал депутатом Заксобрания, в 2016 — Госдумы от «Единой России», а с 2022 по 2024 год работал замгубернатора области.
С приходом Кудрявцева в мэрию город преобразился: штат дворников увеличился, улицы стали чище, обновляются газоны. Среди ключевых решений мэра — ограничения для электросамокатов, ужесточение санкций к недобросовестным подрядчикам и борьба с коммунальными ямами.
Фотографии главы города — в нашем фоторепортаже.
Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева, НГУЭУ, Денис Винокуров.