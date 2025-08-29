Нападающий ЦСКА Максим Соркин получил травму и попал в стационар

«У Максима травма, сейчас он находится в стационаре. О том, насколько его травма серьезная и о сроках его восстановления, станет известно в понедельник», — сообщил главный тренер ЦСКА.
В сезоне-2024/25 Соркин выходил на лёд в составе ЦСКА 74 раза, набрав в общей сложности 59 очков (25 голов и 34 передачи). Игру против московского «Спартака», которая состоялась 28 августа, спортсмен пропустил.
Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция были готовы бойкотировать Турнир четырёх наций 2025 года, организованный Национальной хоккейной лигой, в случае допуска на него сборной РФ. Это вынудило НХЛ принять ультиматум, чтобы не ставить под угрозу целостность первенства.