Нападающий ЦСКА Максим Соркин получил травму и попал в стационар

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция были готовы бойкотировать Турнир четырёх наций 2025 года, организованный Национальной хоккейной лигой, в случае допуска на него сборной РФ. Это вынудило НХЛ принять ультиматум, чтобы не ставить под угрозу целостность первенства.