Кормить крокодила, жевать калачи и увидеть море Айвазовского: 5 мест для выходных рядом с Москвой в 2025 году

Маршрут выходного дня в Тверь. Царский дворец, «король неба» на Волге и купеческий променад.
В Твери прямо от вокзала берите такси до главной пешеходной улицы — Трёхсвятской. И устройте променад мимо отреставрированных купеческих особняков в сторону набережной Михаила Ярославича.
Между Новым и Старым Волжскими мостами внутри Дворцового сада — Императорский путевой дворец — самый известный музей города. Он построен по заказу Екатерины II в XVIII веке, в нём — величественная старинная мебель и предметы быта царской семьи, которая останавливалась в покоях по пути из Петербурга в Москву.
А в Музее живописи Валентина Сидорова вы поймёте, почему его называли королём неба: за способность передать на холсте красоту волжских восходов и закатов.
Как добраться: от Москвы до Твери на «Ласточке» — один час 40 минут. От вокзала до центра на такси — десять минут.
Вы готовы пострелять из пряника? Добро пожаловать в Тулу — царство самоваров и оружия.
Символы третьей музейной столицы России — пряник, самовар, гармонь и оружие. Посвящённые им музеи без посетителей не стоят. На территории местного кремля, в Богоявленском соборе, теперь филиал старейшего (1873) в России музея оружия. Среди экспонатов есть знаменитая трёхлинейка Мосина — винтовка, которую придумал в конце XIX века конструктор Тульского оружейного завода.
У входа в крепость — конечно, памятник прянику. В крепостной стене — магазинчики с местной продукцией, а наверху — площадка для осмотра окрестностей. Дальше — Казанская набережная реки Упы с кофейнями и арт-объектами. На местном Арбате — улице Металлистов — магазины и кафе.
Как добраться: «Ласточки» ходят с Курского вокзала Москвы, время в пути — около двух часов, билет — от 700 рублей.
Зачем ехать в Лондон, если в Серпухове есть свой Биг-Бен? А ещё — море Айвазовского из Эрмитажа.
Этот город на юге области известен с 1336 года, долгое время он был форпостом Московского княжества. При Петре I Серпухов стал превращаться в торговый и ремесленный центр: тут были полотняные, суконные, шёлковые мануфактуры, кирпичные и кожевенные заводы.
Центральная площадь носит имя Ленина, а раньше была Торговой. В тамошних трактирах подавали «позолоченный» чай — с коньяком и наливкой (для успеха в переговорах). Возле памятника Ленину — жилой дом 1930 года постройки с часами, здесь называют его Биг-Беном.
Историко-художественный музей в бывшем особняке купчихи Мараевой называют Малой Третьяковкой. Вы вполне успеваете посетить громкую выставку: «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» — более 70 живописных полотен из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и частных коллекций.
Как добраться: с Курского вокзала Москвы на «Ласточке» — один час 20 минут, средняя стоимость билета — 700 рублей.
Что общего у крокодила и калача? Ответ ищут в Коломне — городе с музеями на любой вкус.
Музеи патефона, фарфора, трамваев, фотографии, мыловарения — всего их в Коломне до полусотни! А ещё пастилы, калачей — всех и не перечислить.
Городок на юго-востоке области, где встречаются реки Ока и Коломенка, впервые упоминается в летописи 1177 года, так что Коломна лишь немногим младше Москвы.
Наверное, здесь самый широкий в сравнении с другими городами выбор туров для выходных: гастрономические, по купеческим усадьбам, монастырские, одних только обзорных более 40. А в ближайшей деревушке Парфентьево, до которой от Коломны рукой подать, можно не только дегустировать съедобных улиток, но и развеять для себя стереотипы об этих моллюсках-тихоходах.
Но главная экзотика — ферма с десятками крокодилов, от величественных нильских до редких гавиалов. Увидеть, покормить потомков «динозавров» мелового периода и вернуться к понедельнику с полным комплектом собственных конечностей — «Экодеревушка» вам гарантирует. Удочки для путешествия во времени тоже выдадут. Зачем — узнаете на месте.
Как добраться: с Казанского вокзала на электричке — около двух часов. На автобусе от станции метро «Котельники» — примерно один час 40 минут.
В Клину Новый год наступает в сентябре. И это не магия, а музей ёлочной игрушки!
«Новый год круглый год» — это слоган музея ёлочной игрушки «Клинское подворье». Сейчас лучшее время без толкучки и спешки (уже к ноябрю такой возможности не будет!) пройти по его 12 залам с наряженными ёлками разных стилей и времён, начиная с XIX века. И, разумеется, встрече с вами будет рада целая армия Дедов Морозов и Снегурочек.
Также туристов ждут в музее П. И. Чайковского. Здесь рождалась музыка к лучшей зимней сказке — балету «Щелкунчик». Ноты, рояль, кровать композитора — подлинные вещи выкупил вместе с арендованным особняком и сохранил его брат Модест. На территории музея проходят концерты, а по живописному парку можно погулять.
Главная архитектурная достопримечательность центра города — Торговые ряды, сейчас там магазины. А рядом Троицкий собор XIX века и храм Воскресения Христова. Его иконостас тоже словно утончённая и хрупкая ёлочная игрушка — он изготовлен из местной керамики. В России подобных немного. Не пропустите такое чудо!
Как добраться: из Москвы в Клин на «Ласточке» — час, на автобусе или электричке — полтора часа.