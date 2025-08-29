Кормить крокодила, жевать калачи и увидеть море Айвазовского: 5 мест для выходных рядом с Москвой в 2025 году

Наверное, здесь самый широкий в сравнении с другими городами выбор туров для выходных: гастрономические, по купеческим усадьбам, монастырские, одних только обзорных более 40. А в ближайшей деревушке Парфентьево, до которой от Коломны рукой подать, можно не только дегустировать съедобных улиток, но и развеять для себя стереотипы об этих моллюсках-тихоходах.