Проект строительства синхротрона во Владивостоке получил положительное решение

На острове Русском ведется работа по созданию уникальной научной установки Российского источника фотонов. На эти цели правительство РФ выделило 12,4 млрд рублей. Установка предназначена для исследования молекулярных структур и позволит ученым расширить знания в области физики, биологии, медицины, создания новых материалов. Ожидается, что ученые, работающие на синхротроне РИФ, будут концентрировать усилия на исследованиях в области Мирового океана и его обитателей, из которых можно будет делать перспективные материалы и лекарственные препараты. Планировалось, что в первой очереди будут четыре станции-лаборатории: структурной кристаллографии биологии моря, малоуглового рассеяния, исследования поверхности жидкости и фотоэлектронной спектроскопии в мягкой рентгеновской области.