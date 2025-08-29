В России стали популярны опасные грибные ретриты

Как выяснили корреспонденты издания, подобные ретриты проходят не только в Подмосковье, но и в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Тульской и Ленинградской областях. На такие мероприятия вырос спрос: все больше россиян интересуются услугами так называемых грибных гидов, готовых провести экскурсии по лесу и научить собирать грибы. При этом организаторы ретритов активно рекламируют свои услуги в тематических сообществах и telegram-каналах, обещая участникам «духовное очищение» и избавление от психологических проблем.