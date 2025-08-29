В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу

В беседе с РИА Новости Лантратова сообщила, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной: в 2024 году родилось на 3,4% меньше детей, чем годом ранее. И одна из главных причин, по ее словам, — страх молодых людей, что если уйти в декрет, то можно забыть о карьере, в связи с чем многие откладывают семью, так как боятся потерять профессиональные перспективы.