В Эстонии надругались над останками воинов Красной армии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил коллегам возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника бойцам Красной армии в Эстонии. Об этом сообщили в официальной телеграм-канале ведомства.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения советских воинов в Эстонии», — говорится в сообщении.
Сообщалось, что речь идет о захоронении советских воинов в эстонском городе Кохтла-Ярве. Там при помощи бульдозера сначала снесли сам монумент, а затем раскопали могилу с останками павших во время Великой Отечественной войны бойцов.
Ранее «МК» писал, что Баку вслед за Украиной объявил войну памятникам. Одним из первых снесли памятник Ивану Айвазовскому в Карабахе.
