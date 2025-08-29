Ричмонд
В Эстонии надругались над останками воинов Красной армии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил коллегам возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника бойцам Красной армии в Эстонии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил коллегам возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника бойцам Красной армии в Эстонии. Об этом сообщили в официальной телеграм-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения советских воинов в Эстонии», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что речь идет о захоронении советских воинов в эстонском городе Кохтла-Ярве. Там при помощи бульдозера сначала снесли сам монумент, а затем раскопали могилу с останками павших во время Великой Отечественной войны бойцов.

Ранее «МК» писал, что Баку вслед за Украиной объявил войну памятникам. Одним из первых снесли памятник Ивану Айвазовскому в Карабахе.

