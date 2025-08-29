Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Сочи сразу после вылета

Согласно онлайн-табло авиагавани Сочи, рейс U6−378 должен был вылететь в 20:50, однако полет неоднократно откладывался. В итоге лайнер поднялся в воздух спустя почти полтора часа. После возвращения в аэропорт пассажирам предоставили размещение в гостинице.