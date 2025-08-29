Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная улица Владивостока будет перекрыта с 29 по 31 августа — карта

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий в преддверии Дня знаний.

Источник: PrimaMedia.ru

В конце августа в центре Владивостока временно ограничат движение автомобилей. Такое решение вызвано проведением мероприятий в честь Дня знаний (6+). Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков, сообщает ИА PrimaMedia.

По поручению мэра, с 20.00 29 августа до 07.00 31 августа будет ограничено движение автомобилей по улице Светланская: от пересечения с Алеутской до пересечения с Тигровой.

Для водителей сделают объезд по Алеутской, Светланской, Семеновской, Фонтанной и Океанскому проспекту. Контроль за установкой и демонтажем технических средств организации движения по данным адресам лежит на начальнике управления дорог мэрии Владивостока Дмитрие Долгом.