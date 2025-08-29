Главная улица Владивостока будет перекрыта с 29 по 31 августа — карта

В конце августа в центре Владивостока временно ограничат движение автомобилей. Такое решение вызвано проведением мероприятий в честь Дня знаний (6+). Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков, сообщает ИА PrimaMedia.
По поручению мэра, с 20.00 29 августа до 07.00 31 августа будет ограничено движение автомобилей по улице Светланская: от пересечения с Алеутской до пересечения с Тигровой.
Для водителей сделают объезд по Алеутской, Светланской, Семеновской, Фонтанной и Океанскому проспекту. Контроль за установкой и демонтажем технических средств организации движения по данным адресам лежит на начальнике управления дорог мэрии Владивостока Дмитрие Долгом.