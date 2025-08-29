Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Орла не могут уснуть из-за жужжания в городе

Жители Орла пожаловались на громкий шум, который продолжался несколько часов в разных районах города. Сообщения об этом появились в городских чатах и telegram-каналах. По словам горожан, из-за сильного жужжания дрожали даже стекла в окнах.

Стекла дрожали в Орле из-за странного жужжания в небе.

Жители Орла пожаловались на громкий шум, который продолжался несколько часов в разных районах города. Сообщения об этом появились в городских чатах и telegram-каналах. По словам горожан, из-за сильного жужжания дрожали даже стекла в окнах.

«Жужжит. Аж стекла дрожали. Я из-за них уснуть не могу. Вот только страшно очень», — пишут жители в местных чатах.

Жители отмечали в чатах и социальных сетях, что необычное жужжание началось около часа ночи. Некоторые рассказывали, что не смогли уснуть из-за вибрации и громкого звука.