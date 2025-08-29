Ричмонд
Половина поступающих в петербуржские школы мигрантов завалили тест по русскому языку

В конце августа текущего года в общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга подали документы на поступление 514 детей приехавших в Россию мигрантов. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на городской Комитет по образованию.

«…Успешно справились половина из них — 257», — отметил собеседник информагентства, отвечая на вопрос об обязательном тестировании на знание русского языка.

Как указали в ТАСС, ребята, получившие «неудовлетворительную» оценку за экзамен, смогут обратиться в соответствующую комиссию для подачи апелляции.

С 1 апреля 2025 года все дети иностранцев, прибывающих в Россию, обязаны сдавать тест для определения уровня владения государственным языком. Однако в последнее время в обществе стали обращать внимание на слишком большое «сокращение» количества зачисляющихся в школы приезжих ребят — обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться в реальных последствиях новой системы экзаменации.

