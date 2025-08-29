Половина поступающих в петербуржские школы мигрантов завалили тест по русскому языку

С 1 апреля 2025 года все дети иностранцев, прибывающих в Россию, обязаны сдавать тест для определения уровня владения государственным языком. Однако в последнее время в обществе стали обращать внимание на слишком большое «сокращение» количества зачисляющихся в школы приезжих ребят — обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться в реальных последствиях новой системы экзаменации.