Главного прокурора МУС обвиняют в домогательствах к подчиненным: что рассказали жертвы

В Управление служб внутреннего надзора ООН поступили сведения о сексуальных домогательствах со стороны главного прокурора МУС Карима Хана. Показания дали уже две женщины. Они работали в подчинении у прокурора, пишет газета Guardian.
По данным британских журналистов, показания уже рассмотрены Управлением служб внутреннего надзора ООН. Жертвы обвинили Карима Хана в неподобающем поведении.
«Женщина утверждает, что когда она работала на выдающегося британского юриста в более ранний период его карьеры, он подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, использовал свою власть над ней и неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям», — говорится в статье.
