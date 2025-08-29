Ричмонд
Главного прокурора МУС обвиняют в домогательствах к подчиненным: что рассказали жертвы

Guardian: уже вторая женщина обвинила главного прокурора МУС в домогательствах.

Источник: Комсомольская правда

В Управление служб внутреннего надзора ООН поступили сведения о сексуальных домогательствах со стороны главного прокурора МУС Карима Хана. Показания дали уже две женщины. Они работали в подчинении у прокурора, пишет газета Guardian.

По данным британских журналистов, показания уже рассмотрены Управлением служб внутреннего надзора ООН. Жертвы обвинили Карима Хана в неподобающем поведении.

«Женщина утверждает, что когда она работала на выдающегося британского юриста в более ранний период его карьеры, он подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, использовал свою власть над ней и неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям», — говорится в статье.

В России между тем начали расследование по делу о противоправных действиях в отношении ребенка. По имеющейся информации, иностранный гражданин приставал к малолетней девочке в Новосибирске.

