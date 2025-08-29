Россияне могут попасть в тюрьму за сбор грибов

В данном контексте идет речь о сборе редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов. В этом случае частным лицам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если попадутся юрлица, то санкции будут куда значительнее — от 300 тысяч рублей до одного миллиона.