Россияне могут попасть в тюрьму за сбор грибов

При сборе отдельных видов грибов граждане России могут быть подвергнуты административной или уголовной ответственности. Об этом напомнило издание RT со ссылкой на юристов.
В данном контексте идет речь о сборе редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов. В этом случае частным лицам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если попадутся юрлица, то санкции будут куда значительнее — от 300 тысяч рублей до одного миллиона.
Если же граждане решат собрать особо ценные виды грибов, занесенные в Красную книгу, или же содержащих наркотические вещества, то здесь уже может наступить уголовная ответственность. Даже срезание, а не полное извлечение гриба из грибницы, является уже фактом его уничтожения.
Согласно УК РФ, за такие деяния можно получить либо обязательные работы, либо до четырех лет лишения свободы. Однако юристы отмечают, что до тюрьмы может довести большое количество собранных дикоросов или неоднократное совершение противоправных деяний. Каждый случай таких правонарушений рассматривается индивидуально.
