Командир отряда космонавтов РФ отправится в спецрейс по наблюдению за затмением

Там напомнили, что в мероприятии примет участие до восьми воздушных судов, в том числе два борта Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) — Кононенко будет сопровождать второй из этих самолетов. «Рад принять участие в уникальном полете, во время которого я смогу рассказать, как за различными явлениями космонавты наблюдают с МКС. Интересно, что с борта МКС я наблюдал затмения несколько раз, а опыт наблюдения с борта самолета будет для меня первым, и я рад разделить его с участниками Astro Night», — привели в пресс-службе слова Кононенко.