Командир отряда космонавтов РФ отправится в спецрейс по наблюдению за затмением

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Командир российского отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко сопроводит уникальный четырехчасовой спецрейс по наблюдению лунного затмения, намеченный на 7 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-технической гильдии «Рубежи науки», которая выступает в качестве одного из организаторов проекта.
Там напомнили, что в мероприятии примет участие до восьми воздушных судов, в том числе два борта Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) — Кононенко будет сопровождать второй из этих самолетов. «Рад принять участие в уникальном полете, во время которого я смогу рассказать, как за различными явлениями космонавты наблюдают с МКС. Интересно, что с борта МКС я наблюдал затмения несколько раз, а опыт наблюдения с борта самолета будет для меня первым, и я рад разделить его с участниками Astro Night», — привели в пресс-службе слова Кононенко.
Кроме того, добавили в «Рубежах науки», в рамках рейса будет проведен первый концерт космической музыки во время лунного затмения — им будет управлять композитор и музыкант Андрей Климковский.
Спецрейс намечен на вечер 7 сентября. Планируется, что самолеты вылетят из московского аэропорта Внуково-3 в 19:30 мск и возьмут курс на Северный Урал. Полная фаза затмения ожидается с 20:30 по 21:53 — в момент пика затмения воздушные суда развернутся над Полярным кругом. При условии геомагнитного возмущения пассажиры с одного противоположного от затмения борта смогут наблюдать северное сияние. Таким образом, правый борт увидит первую половину затмения, левый — вторую половину, а при развороте Луна и сияние «поменяются» местами для участников с разных бортов.