Вооружённые силы Украины атакуют Орёл с помощью беспилотников

Работа ПВО. Видео © SHOT.
Первые взрывы раздались около половины первого, всего их было слышно уже около 15. Обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом, выбив несколько окон. В одном из районов города возникло возгорание.
Ранее расчёты противовоздушной обороны России сбили 19 беспилотников ВСУ над шестью регионами за три часа. Наибольшее количество дронов — 10 — сбито над Брянской областью. Один БПЛА был ликвидирован над Орловской областью.
