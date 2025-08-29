Хачанов выбыл из борьбы на US Open, уступив Майхшаку во втором круге

Хачанову 29 лет, он занимает девятую строчку в рейтинге ATP и имеет семь титулов ATP. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» являются выходы в полуфиналы US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпиады в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России. Майхшаку также 29 лет, он занимает 76-ю позицию в рейтинге. Турниров ATP он не выигрывал. Его лучшим результатом стал выход в четвертый круг Уимблдона (2025).