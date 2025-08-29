Ричмонд
МЧС: площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

В ликвидации возгорания задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники.

Источник: Аргументы и факты

В Геленджике продолжается тушение крупного лесного пожара, площадь которого увеличилась до 39 гектаров.

В ликвидации возгорания задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники, сообщили в МЧС России.

По данным региональных властей, огонь распространился из-за сильного ветра, что ранее вечером привело к увеличению зоны пожара в Пшадском лесничестве с 32 до 39 гектаров. Первое сообщение о возгорании поступило в 02:30 мск четверга — причиной стало падение обломков беспилотника.

Из-за сильного задымления и риска дальнейшего распространения огня было организовано эвакуирование ближайшей базы отдыха, а в сельской школе развернули пункт временного размещения.

Между тем туристы, оказавшиеся заблокированными из-за лесного пожара в Геленджике Краснодарского края после ночной атаки БПЛА, были доставлены на безопасный пляж в селе Криница.

