Юрист перечислила виды грибов, за которые можно сесть в тюрьму

По ее словам, уничтожение редких грибов повлечет за собой административную ответственность, а уничтожение краснокнижных экземпляров — уголовную. Также, пояснила Георгиева, суровое наказание — от исправительных работ до реального срока — предусмотрено за сбор и продажу грибов, обладающих психотропными или наркотическими свойствами.