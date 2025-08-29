Россиян предупредили о миллионных штрафах за сбор некоторых грибов

Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за непринятие мер по уничтожению борщевика. Граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, если сорняк будет бесконтрольно расти, например, на дачном участке. А в случае с землёй сельскохозяйственного назначения, где борщевик бесконтрольно распространился на значительные площади, применяется статья, которая регулирует вопросы рекультивации земель и предотвращения деградации почв. За бездействие предусмотрены штрафы: до 50 тысяч для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 700 тысяч — для организаций.