Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о миллионных штрафах за сбор некоторых грибов

За сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом во время общения с RT предупредила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Источник: Life.ru

Эксперт пояснила, что уголовная ответственность грозит в случае сбора особо ценных видов грибов из Красной книги, а также грибов с наркотическими свойствами.

Административное наказание предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 300 тысяч до одного миллиона рублей для организаций. В случае уголовной ответственности применяются меры в виде обязательных работ или лишения свободы на срок до четырёх лет, заключила Георгиева.

Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за непринятие мер по уничтожению борщевика. Граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, если сорняк будет бесконтрольно расти, например, на дачном участке. А в случае с землёй сельскохозяйственного назначения, где борщевик бесконтрольно распространился на значительные площади, применяется статья, которая регулирует вопросы рекультивации земель и предотвращения деградации почв. За бездействие предусмотрены штрафы: до 50 тысяч для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 700 тысяч — для организаций.