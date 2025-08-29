Дочь основателя бренда «Б. Ю. Александров» не исключили из наследников

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение нижестоящего суда, который отказался исключать из числа наследников умершего в 2020 году основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова его дочь Екатерину, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документе.
Александров скончался 30 ноября 2020 года. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. В ходе раздела наследства родственники узнали о существовании еще одной дочери Александрова — Наталье Кокоте.
Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. Однако районный суд, а затем и апелляция отказали ей.
Кокота же в свою очередь подала иск к родной дочери Александрова Екатерине в Черемушкинский суд Москвы. В иске она утверждала, что Екатерина «является недостойным наследником, подлежащим отстранению от наследства». Истица посчитала, что та подделала договоры отчуждения прав и само завещание отца, чтобы товарные знаки на продукцию перешли в ее собственность.
Однако суд установил, что хотя договоры и были признаны судом недействительными, но лишь по формальным признакам.
Что касается иска Кокоты о признании Екатерины Александровой недостойным наследником, в процессе разбирательств было выяснено, что со стороны Александровой не было действий, направленных против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли, то есть завещания. Кроме того, суд не обнаружил фактов, что Александрова пыталась каким-то образом увеличить положенную ей долю наследства.
В связи с этим Черемушкинский районный суд Москвы в полном объеме отказал в удовлетворении требований Кокоты и оставил право на товарные знаки за Александровой.
Решение Кокоте не понравилось и она подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Пока шли разбирательства, она поменяла свою фамилию на фамилию отца и стала Александровой.