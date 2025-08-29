Дочь основателя бренда «Б. Ю. Александров» не исключили из наследников

Что касается иска Кокоты о признании Екатерины Александровой недостойным наследником, в процессе разбирательств было выяснено, что со стороны Александровой не было действий, направленных против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли, то есть завещания. Кроме того, суд не обнаружил фактов, что Александрова пыталась каким-то образом увеличить положенную ей долю наследства.