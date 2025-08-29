В России хотят возвращать работающим родителям двоих детей часть налогов

Россияне, воспитывающие двоих и более детей, смогут вернуть 7 из 13 процентов уплаченного НДФЛ. Такая мера поддержки работающих родителей с невысоким доходом начнёт работать с 2026 года, причём пересчитать можно будет и налоги за 2025 год. Об этом информировал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.