В России хотят возвращать работающим родителям двоих детей часть налогов

Россияне, воспитывающие двоих и более детей, смогут вернуть 7 из 13 процентов уплаченного НДФЛ. Такая мера поддержки работающих родителей с невысоким доходом начнёт работать с 2026 года, причём пересчитать можно будет и налоги за 2025 год. Об этом информировал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Работающий гражданин или тот, кто платил подоходный налог, имеет право на налоговый кешбэк в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе постоянной или временной регистрации, а при ее отсутствии — в регионе проживания», — сказал депутат ТАСС.
Нилов уточнил, что право на получение выплаты будет зависеть от величины прожиточного минимума в том или ином регионе. Он добавил, что родители, не живущие вместе с детьми, но не имеющие долгов по алиментам, также смогут претендовать на выплату.
При этом обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.
